Бастрыкин проверит дом в Челябинской области, который не признают аварийным

26 августа 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении прав жильцов Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит представить доклад о доме в Верхнем Уфалее Челябинской области, который власти не признают аварийным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «Глава ведомства поручил представить доклад по факту нарушения прав жителей Челябинской области. В СМИ размещена информация о том, что жилой дом, расположенный в одном из поселков Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области, находится в непригодном для проживания состоянии», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале. Со слов жителей, власти отказываются признавать дом аварийным. В Следственном комитете России по Челябинской области проводится доследственная проверка по этому случаю по статье 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин просит исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Ахмеда Асхабова доложить о выясненных обстоятельствах. Ранее глава СКР Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов одного из домов по улице Доватора в Челябинске. Люди долгое время ждут расселения, но пока вопрос никак не решается. В доме постройки 1957 года осыпается фасад, много трещин, сырость и постоянные перебои с электричеством.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит представить доклад о доме в Верхнем Уфалее Челябинской области, который власти не признают аварийным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «Глава ведомства поручил представить доклад по факту нарушения прав жителей Челябинской области. В СМИ размещена информация о том, что жилой дом, расположенный в одном из поселков Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области, находится в непригодном для проживания состоянии», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале. Со слов жителей, власти отказываются признавать дом аварийным. В Следственном комитете России по Челябинской области проводится доследственная проверка по этому случаю по статье 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин просит исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Ахмеда Асхабова доложить о выясненных обстоятельствах. Ранее глава СКР Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов одного из домов по улице Доватора в Челябинске. Люди долгое время ждут расселения, но пока вопрос никак не решается. В доме постройки 1957 года осыпается фасад, много трещин, сырость и постоянные перебои с электричеством.