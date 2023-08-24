Глава СК РФ поручил повторно возбудить дело по аварийному дому в Челябинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов одного из домов по улице Доватора, которые длительное время ждут расселения. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ранее постановление о возбуждении дела было отменено прокуратурой.
«Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову повторно возбудить уголовное дело по данной ситуации и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Также ему поручено обжаловать указанные решения органов прокуратуры и принять предусмотренные законом меры к их отмене вплоть до обращения в Генпрокуратуру РФ», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено после обращения жителей в информационный центр СКР по региону. Однако прокуратура отменила данное постановление.
URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там обещали предоставить комментарий позже.
Дом был построен на улице Доватора в 1957 году. С тех пор его состояние сильно ухудшилось: фасад здания осыпается и имеет многочисленные трещины, в жилых помещениях регулярно происходят перебои с электроснабжением, присутствует сырость. Но жителей до сих пор не могут переселить из аварийного здания.
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