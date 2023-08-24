Глава СК РФ поручил повторно возбудить дело по аварийному дому в Челябинске

Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов одного из домов по улице Доватора, которые длительное время ждут расселения. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ранее постановление о возбуждении дела было отменено прокуратурой.

«Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову повторно возбудить уголовное дело по данной ситуации и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Также ему поручено обжаловать указанные решения органов прокуратуры и принять предусмотренные законом меры к их отмене вплоть до обращения в Генпрокуратуру РФ», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено после обращения жителей в информационный центр СКР по региону. Однако прокуратура отменила данное постановление.

URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там обещали предоставить комментарий позже.

Дом был построен на улице Доватора в 1957 году. С тех пор его состояние сильно ухудшилось: фасад здания осыпается и имеет многочисленные трещины, в жилых помещениях регулярно происходят перебои с электроснабжением, присутствует сырость. Но жителей до сих пор не могут переселить из аварийного здания.