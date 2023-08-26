Пермяк зарезал сожительницу из-за отказа лечить хронические болезни

27 августа 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Житель Кизела ударил ножом сожительницу, которая не хотела лечить хронические болезни Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Житель Кизела (Пермский край) ударил сожительницу ножом за то, что она отказывалась ложиться в больницу для лечения хронических болезней. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Кизеловского городского суда. «Подсудимый утверждал на следствии, что его сожительница постоянно болела рядом хронических заболеваний и отказывалась ложиться в больницу. После совместного распития алкоголя, он решил ее слегка подрезать ножом, чтобы врачи ее забрали на лечение», — указано в судебных материалах. В ходе следствия пермяк рассказал, что ударил сожительницу ножом в спину. Она выбежала из квартиры в подъезд, но мужчина догнал ее и вернул домой. Затем подсудимый вызвал скорую помощь. По его словам, он не подумал, что сожительница умрет от удара ножом. По приговору суда житель Кизела получил семь лет колонии строгого режима. Ранее в Чердыни (Пермский край) пьяный местный житель зарезал сожительницу на лестничной клетке дома после ссоры. Крики женщины услышали соседи, которые и вызвали полицию.

Житель Кизела (Пермский край) ударил сожительницу ножом за то, что она отказывалась ложиться в больницу для лечения хронических болезней. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Кизеловского городского суда. «Подсудимый утверждал на следствии, что его сожительница постоянно болела рядом хронических заболеваний и отказывалась ложиться в больницу. После совместного распития алкоголя, он решил ее слегка подрезать ножом, чтобы врачи ее забрали на лечение», — указано в судебных материалах. В ходе следствия пермяк рассказал, что ударил сожительницу ножом в спину. Она выбежала из квартиры в подъезд, но мужчина догнал ее и вернул домой. Затем подсудимый вызвал скорую помощь. По его словам, он не подумал, что сожительница умрет от удара ножом. По приговору суда житель Кизела получил семь лет колонии строгого режима. Ранее в Чердыни (Пермский край) пьяный местный житель зарезал сожительницу на лестничной клетке дома после ссоры. Крики женщины услышали соседи, которые и вызвали полицию.