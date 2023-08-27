27 августа 2023
26 августа 2023

Свердловский депутат доставил помощь в ДНР. Фото

Свердловский депутат Вегнер доставил гуманитарный груз в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов депутатам Заксо. Екатеринбург , вегнер вячеслав
Депутат привез гуманитарную помощь в ДНР Фото:

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер привез в Донецк технику для военных и гуманитарный груз для детских домов. Об этом он рассказал в соцсети «ВКонтакте».

«Уазики» доставлены. Бензогенераторы — техникам-ремонтникам, квадроцикл — саперам. Ну и основная гуманитарная миссия выполнена. Для ребят из детских домов, многодетных семей и тем, кому трудно, передано все необходимое, как для подготовки к школе, так и для повседневной жизни», — сообщил на своей странице Вегнер.

Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургском депутате, который направил груз для уральцев на СВО. Военнослужащие Екатеринбургского гарнизона получили квадрокоптеры и необходимое снаряжение.

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Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер привез в Донецк технику для военных и гуманитарный груз для детских домов. Об этом он рассказал в соцсети «ВКонтакте». «Уазики» доставлены. Бензогенераторы — техникам-ремонтникам, квадроцикл — саперам. Ну и основная гуманитарная миссия выполнена. Для ребят из детских домов, многодетных семей и тем, кому трудно, передано все необходимое, как для подготовки к школе, так и для повседневной жизни», — сообщил на своей странице Вегнер. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургском депутате, который направил груз для уральцев на СВО. Военнослужащие Екатеринбургского гарнизона получили квадрокоптеры и необходимое снаряжение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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