Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер привез в Донецк технику для военных и гуманитарный груз для детских домов. Об этом он рассказал в соцсети «ВКонтакте».
«Уазики» доставлены. Бензогенераторы — техникам-ремонтникам, квадроцикл — саперам. Ну и основная гуманитарная миссия выполнена. Для ребят из детских домов, многодетных семей и тем, кому трудно, передано все необходимое, как для подготовки к школе, так и для повседневной жизни», — сообщил на своей странице Вегнер.
Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургском депутате, который направил груз для уральцев на СВО. Военнослужащие Екатеринбургского гарнизона получили квадрокоптеры и необходимое снаряжение.
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