Власти Соликамска объяснили взрыв фейерверка в День города вблизи людей

В Соликамске запущенный в День города фейерверк едва не попал в людей из-за погоды

28 августа 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Один из залпов разорвался низко от земли и едва не попал в зрителей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В администрации Соликамска объяснили, почему один из зарядов фейерверка, запущенного в День города в субботу, 26 августа, попал в людей. Это произошло из-за высокой влажности воздуха — одно изделие сработало на меньшей высоте. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «С учетом погодных условий и большой влажности одно изделие сработало на меньшей высоте. Поскольку все радиусы опасной зоны при проведении фейерверка выдержаны, с учетом калибра применяемых изделий, были обеспечены и соблюдены все необходимые меры пожарной безопасности, никто не пострадал», — заявили в администрации Соликамска, ссылаясь на исполнителя запуска фейерверка, компанию «Пиро- Юнион». Городские власти также отмечают, что при запуске фейерверка зрители находились вне опасной зоны, а на месте дежурили машины оперативных служб. За обеспечение безопасности отвечал оргкомитет, сформированный администрацией Соликамска. В субботу в соцсетях очевидцы разместили видео, на котором видно, как во время запуска фейерверка один из залпов разрывается низко от земли, и едва не попадает в зрителей. Находившиеся поблизости горожане успели вовремя среагировать и отбежать в сторону.

В администрации Соликамска объяснили, почему один из зарядов фейерверка, запущенного в День города в субботу, 26 августа, попал в людей. Это произошло из-за высокой влажности воздуха — одно изделие сработало на меньшей высоте. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «С учетом погодных условий и большой влажности одно изделие сработало на меньшей высоте. Поскольку все радиусы опасной зоны при проведении фейерверка выдержаны, с учетом калибра применяемых изделий, были обеспечены и соблюдены все необходимые меры пожарной безопасности, никто не пострадал», — заявили в администрации Соликамска, ссылаясь на исполнителя запуска фейерверка, компанию «Пиро- Юнион». Городские власти также отмечают, что при запуске фейерверка зрители находились вне опасной зоны, а на месте дежурили машины оперативных служб. За обеспечение безопасности отвечал оргкомитет, сформированный администрацией Соликамска. В субботу в соцсетях очевидцы разместили видео, на котором видно, как во время запуска фейерверка один из залпов разрывается низко от земли, и едва не попадает в зрителей. Находившиеся поблизости горожане успели вовремя среагировать и отбежать в сторону.