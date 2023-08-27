27 августа 2023

Власти Соликамска объяснили взрыв фейерверка в День города вблизи людей

В Соликамске запущенный в День города фейерверк едва не попал в людей из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из залпов разорвался низко от земли и едва не попал в зрителей (архивное фото) Фото:

В администрации Соликамска объяснили, почему один из зарядов фейерверка, запущенного в День города в субботу, 26 августа, попал в людей. Это произошло из-за высокой влажности воздуха — одно изделие сработало на меньшей высоте. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«С учетом погодных условий и большой влажности одно изделие сработало на меньшей высоте. Поскольку все радиусы опасной зоны при проведении фейерверка выдержаны, с учетом калибра применяемых изделий, были обеспечены и соблюдены все необходимые меры пожарной безопасности, никто не пострадал», — заявили в администрации Соликамска, ссылаясь на исполнителя запуска фейерверка, компанию «Пиро- Юнион».

Городские власти также отмечают, что при запуске фейерверка зрители находились вне опасной зоны, а на месте дежурили машины оперативных служб. За обеспечение безопасности отвечал оргкомитет, сформированный администрацией Соликамска. В субботу в соцсетях очевидцы разместили видео, на котором видно, как во время запуска фейерверка один из залпов разрывается низко от земли, и едва не попадает в зрителей. Находившиеся поблизости горожане успели вовремя среагировать и отбежать в сторону.

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В администрации Соликамска объяснили, почему один из зарядов фейерверка, запущенного в День города в субботу, 26 августа, попал в людей. Это произошло из-за высокой влажности воздуха — одно изделие сработало на меньшей высоте. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «С учетом погодных условий и большой влажности одно изделие сработало на меньшей высоте. Поскольку все радиусы опасной зоны при проведении фейерверка выдержаны, с учетом калибра применяемых изделий, были обеспечены и соблюдены все необходимые меры пожарной безопасности, никто не пострадал», — заявили в администрации Соликамска, ссылаясь на исполнителя запуска фейерверка, компанию «Пиро- Юнион». Городские власти также отмечают, что при запуске фейерверка зрители находились вне опасной зоны, а на месте дежурили машины оперативных служб. За обеспечение безопасности отвечал оргкомитет, сформированный администрацией Соликамска. В субботу в соцсетях очевидцы разместили видео, на котором видно, как во время запуска фейерверка один из залпов разрывается низко от земли, и едва не попадает в зрителей. Находившиеся поблизости горожане успели вовремя среагировать и отбежать в сторону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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