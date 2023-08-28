28 августа 2023

Омбудсмен рассказала о подготовке к выборам в Екатеринбурге

Омбудсмен Мерзлякова: выборы в Екатеринбурге всегда отличались открытостью
© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Выборы в Екатеринбурге всегда были открытыми, заявила Татьяна Мерзлякова Фото:
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Выборы-2023

Ответственные структуры готовы к выборам в сентябре в Екатеринбурге, заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что выборы в Екатеринбурге всегда отличались открытостью.

«Вопрос касался обеспечению безопасности во время выборов. Два дня голосования требуют исчерпывающих мер для безопасности все участников кампании. Судя по докладам, все ответственные структуры готовы к этому. <…> Наши выборы всегда отличались открытостью, надеюсь, эти пройдут также», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

Мерзлякова добавила, что в столице Урала будут работать два экстерриториальных участка для тех, кто будет выбирать органы власти для работы на новых территориях России. Резюмируя, она сказала, что и сама готовится к выборам.

Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 и 10 сентября. Они станут одним из главных политических событий Уральского федерального округа.

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Ответственные структуры готовы к выборам в сентябре в Екатеринбурге, заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что выборы в Екатеринбурге всегда отличались открытостью. «Вопрос касался обеспечению безопасности во время выборов. Два дня голосования требуют исчерпывающих мер для безопасности все участников кампании. Судя по докладам, все ответственные структуры готовы к этому. <…> Наши выборы всегда отличались открытостью, надеюсь, эти пройдут также», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Мерзлякова добавила, что в столице Урала будут работать два экстерриториальных участка для тех, кто будет выбирать органы власти для работы на новых территориях России. Резюмируя, она сказала, что и сама готовится к выборам. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 и 10 сентября. Они станут одним из главных политических событий Уральского федерального округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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