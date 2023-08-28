Омбудсмен рассказала о подготовке к выборам в Екатеринбурге

Омбудсмен Мерзлякова: выборы в Екатеринбурге всегда отличались открытостью

29 августа 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Выборы в Екатеринбурге всегда были открытыми, заявила Татьяна Мерзлякова Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Ответственные структуры готовы к выборам в сентябре в Екатеринбурге, заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что выборы в Екатеринбурге всегда отличались открытостью. «Вопрос касался обеспечению безопасности во время выборов. Два дня голосования требуют исчерпывающих мер для безопасности все участников кампании. Судя по докладам, все ответственные структуры готовы к этому. <…> Наши выборы всегда отличались открытостью, надеюсь, эти пройдут также», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Мерзлякова добавила, что в столице Урала будут работать два экстерриториальных участка для тех, кто будет выбирать органы власти для работы на новых территориях России. Резюмируя, она сказала, что и сама готовится к выборам. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 и 10 сентября. Они станут одним из главных политических событий Уральского федерального округа.

Ответственные структуры готовы к выборам в сентябре в Екатеринбурге, заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что выборы в Екатеринбурге всегда отличались открытостью. «Вопрос касался обеспечению безопасности во время выборов. Два дня голосования требуют исчерпывающих мер для безопасности все участников кампании. Судя по докладам, все ответственные структуры готовы к этому. <…> Наши выборы всегда отличались открытостью, надеюсь, эти пройдут также», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Мерзлякова добавила, что в столице Урала будут работать два экстерриториальных участка для тех, кто будет выбирать органы власти для работы на новых территориях России. Резюмируя, она сказала, что и сама готовится к выборам. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 и 10 сентября. Они станут одним из главных политических событий Уральского федерального округа.