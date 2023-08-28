Омбудсмен рассказала о подготовке к выборам в Екатеринбурге

Ответственные структуры готовы к выборам в сентябре в Екатеринбурге, заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что выборы в Екатеринбурге всегда отличались открытостью.
«Вопрос касался обеспечению безопасности во время выборов. Два дня голосования требуют исчерпывающих мер для безопасности все участников кампании. Судя по докладам, все ответственные структуры готовы к этому. <…> Наши выборы всегда отличались открытостью, надеюсь, эти пройдут также», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».
Мерзлякова добавила, что в столице Урала будут работать два экстерриториальных участка для тех, кто будет выбирать органы власти для работы на новых территориях России. Резюмируя, она сказала, что и сама готовится к выборам.
Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 и 10 сентября. Они станут одним из главных политических событий Уральского федерального округа.
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