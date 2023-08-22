В Минсельхозе придумали, как остановить отток сельского населения

Минсельхоз РФ расширит программу социального найма жилья для сельских жителей

Селян на территории удержит расширение жилпрограммы, уверены в Минсельхоз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России задумались о расширении действующий для селян программы социального найма жилья с возможностью его последующего выкупа по льготной цене. Инициатива нацелена на сокращение оттока население, пояснили в Минсельхозе. Специалисты ведомства являются авторами проекта.

«Минсельхоз предлагает расширить механизм социального найма жилья в сельской местности <…> Программа нацелена на сокращение оттока населения из сел, в том числе за счет увеличения доли благоустроенного жилья», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на проект министерства.

Для выполнения поставленной задачи следует установить дополнительные типы жилья, строительство и покупка которых субсидируется за счет средств бюджетов различных уровней и работодателей. Также для поддержки живущих и работающих на селе граждан предлагается ограничить размер арендной платы за соцнаем с выкупом — в пределах 15% от МРОТ.

Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявлял, что создание новых рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания и появление возможности для обучения и переобучения сотрудников позволят сократить отток населения не только в регионах, но и из страны в целом. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, по которому власти должны принять дополнительные меры по борьбе с оттоком граждан.