В Минсельхозе придумали, как остановить отток сельского населения

В России задумались о расширении действующий для селян программы социального найма жилья с возможностью его последующего выкупа по льготной цене. Инициатива нацелена на сокращение оттока население, пояснили в Минсельхозе. Специалисты ведомства являются авторами проекта.
«Минсельхоз предлагает расширить механизм социального найма жилья в сельской местности <…> Программа нацелена на сокращение оттока населения из сел, в том числе за счет увеличения доли благоустроенного жилья», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на проект министерства.
Для выполнения поставленной задачи следует установить дополнительные типы жилья, строительство и покупка которых субсидируется за счет средств бюджетов различных уровней и работодателей. Также для поддержки живущих и работающих на селе граждан предлагается ограничить размер арендной платы за соцнаем с выкупом — в пределах 15% от МРОТ.
Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявлял, что создание новых рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания и появление возможности для обучения и переобучения сотрудников позволят сократить отток населения не только в регионах, но и из страны в целом. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, по которому власти должны принять дополнительные меры по борьбе с оттоком граждан.
В России задумались о расширении действующий для селян программы социального найма жилья с возможностью его последующего выкупа по льготной цене. Инициатива нацелена на сокращение оттока население, пояснили в Минсельхозе. Специалисты ведомства являются авторами проекта. «Минсельхоз предлагает расширить механизм социального найма жилья в сельской местности <…> Программа нацелена на сокращение оттока населения из сел, в том числе за счет увеличения доли благоустроенного жилья», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на проект министерства. Для выполнения поставленной задачи следует установить дополнительные типы жилья, строительство и покупка которых субсидируется за счет средств бюджетов различных уровней и работодателей. Также для поддержки живущих и работающих на селе граждан предлагается ограничить размер арендной платы за соцнаем с выкупом — в пределах 15% от МРОТ. Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявлял, что создание новых рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания и появление возможности для обучения и переобучения сотрудников позволят сократить отток населения не только в регионах, но и из страны в целом. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, по которому власти должны принять дополнительные меры по борьбе с оттоком граждан.