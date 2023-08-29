В крови обнаженной женщины, найденной в Исети, был алкоголь

30 августа 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

В крови погибшей свердловчанки эксперты нашли следы спирта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В крови женщины, чье обнаженное тело было найдено в реке Исеть Екатеринбурга, обнаружен алкоголь. Ее смерть не носит криминальный характер, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «В крови погибшей обнаружено небольшое количество алкоголя. Гематомы, порезы и ушибы на ее теле не могли стать причиной смерти, причина смерти — утопление. Следов криминала на трупе не имеется. Что касается коротких волос, это была такая прическа: они подстрижены аккуратно и ровно по всему объему головы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, главной загадкой на данный момент остается отсутствие одежды: она так и не найдена. Эксперты допускают, что женщина могла отправиться купаться в районе Верх-Исетского пруда и утонуть. «Ее тело могло нести течением через плотину возле завода, там и были получены повреждения», — предполагает собеседник. Тело обнаженной женщины было найдено в Исети в микрорайоне Сортировка. Отличительной особенностью погибшей была крайне короткая стрижка — практически под ноль. Ее личность удалось установить по дактилоскопии: женщина оказалась 56-летней жительницей Артей, ранее судимой за кражу.

В крови женщины, чье обнаженное тело было найдено в реке Исеть Екатеринбурга, обнаружен алкоголь. Ее смерть не носит криминальный характер, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «В крови погибшей обнаружено небольшое количество алкоголя. Гематомы, порезы и ушибы на ее теле не могли стать причиной смерти, причина смерти — утопление. Следов криминала на трупе не имеется. Что касается коротких волос, это была такая прическа: они подстрижены аккуратно и ровно по всему объему головы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, главной загадкой на данный момент остается отсутствие одежды: она так и не найдена. Эксперты допускают, что женщина могла отправиться купаться в районе Верх-Исетского пруда и утонуть. «Ее тело могло нести течением через плотину возле завода, там и были получены повреждения», — предполагает собеседник. Тело обнаженной женщины было найдено в Исети в микрорайоне Сортировка. Отличительной особенностью погибшей была крайне короткая стрижка — практически под ноль. Ее личность удалось установить по дактилоскопии: женщина оказалась 56-летней жительницей Артей, ранее судимой за кражу.