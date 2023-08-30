Челябинский VIP-силовик нашел новую работу после отставки

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Экс-глава челябинского ГУ ФСИН Арсланов занялся охраной лесов в Красноярске
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Алексей Текслер посетил швейное производство в исправительном учреждении в Челябинске. Челябинск, гуфсин, арсланов михаил
Генерал-майор Михаил Арсланов нашел себе дело в гражданской жизни Фото:

Экс-начальник ГУФСИН по Челябинской области, генерал-майор Михаил Арсланов возглавил лесную охрану в Красноярском крае. Соответствующие сведения появились в базе данных СБИС.

Как следует из данных СБИС, Арсланов возглавил краевое государственное казенное учреждение (КГКУ) «Лесная охрана» с 28 августа. Помимо охраны лесов, учреждение занимается выращиванием посадочного материала, лесозаготовками, производством пиломатериалов.

Свой пост в Челябинской области, где Арсланов руководил управлением ФСИН с апреля 2022 года, он покинул в июне 2023 года. Уроженец Якутии, Арсланов долго работал на различных должностях в правоохранительной системе Красноярского края, куда и вернулся, уволившись из ФСИН. Руководство ГУ ФСИН по Челябинской области перешло к его заместителю, Сергею Бульчуку.

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Экс-начальник ГУФСИН по Челябинской области, генерал-майор Михаил Арсланов возглавил лесную охрану в Красноярском крае. Соответствующие сведения появились в базе данных СБИС. Как следует из данных СБИС, Арсланов возглавил краевое государственное казенное учреждение (КГКУ) «Лесная охрана» с 28 августа. Помимо охраны лесов, учреждение занимается выращиванием посадочного материала, лесозаготовками, производством пиломатериалов. Свой пост в Челябинской области, где Арсланов руководил управлением ФСИН с апреля 2022 года, он покинул в июне 2023 года. Уроженец Якутии, Арсланов долго работал на различных должностях в правоохранительной системе Красноярского края, куда и вернулся, уволившись из ФСИН. Руководство ГУ ФСИН по Челябинской области перешло к его заместителю, Сергею Бульчуку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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