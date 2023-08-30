Челябинский VIP-силовик нашел новую работу после отставки

Экс-глава челябинского ГУ ФСИН Арсланов занялся охраной лесов в Красноярске

30 августа 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Генерал-майор Михаил Арсланов нашел себе дело в гражданской жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-начальник ГУФСИН по Челябинской области, генерал-майор Михаил Арсланов возглавил лесную охрану в Красноярском крае. Соответствующие сведения появились в базе данных СБИС. Как следует из данных СБИС, Арсланов возглавил краевое государственное казенное учреждение (КГКУ) «Лесная охрана» с 28 августа. Помимо охраны лесов, учреждение занимается выращиванием посадочного материала, лесозаготовками, производством пиломатериалов. Свой пост в Челябинской области, где Арсланов руководил управлением ФСИН с апреля 2022 года, он покинул в июне 2023 года. Уроженец Якутии, Арсланов долго работал на различных должностях в правоохранительной системе Красноярского края, куда и вернулся, уволившись из ФСИН. Руководство ГУ ФСИН по Челябинской области перешло к его заместителю, Сергею Бульчуку. Скрин: сайт СБИС

Экс-начальник ГУФСИН по Челябинской области, генерал-майор Михаил Арсланов возглавил лесную охрану в Красноярском крае. Соответствующие сведения появились в базе данных СБИС. Как следует из данных СБИС, Арсланов возглавил краевое государственное казенное учреждение (КГКУ) «Лесная охрана» с 28 августа. Помимо охраны лесов, учреждение занимается выращиванием посадочного материала, лесозаготовками, производством пиломатериалов. Свой пост в Челябинской области, где Арсланов руководил управлением ФСИН с апреля 2022 года, он покинул в июне 2023 года. Уроженец Якутии, Арсланов долго работал на различных должностях в правоохранительной системе Красноярского края, куда и вернулся, уволившись из ФСИН. Руководство ГУ ФСИН по Челябинской области перешло к его заместителю, Сергею Бульчуку.