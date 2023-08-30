В ток-шоу Малахова показали прибор, которым челябинский маньяк заковывал жертву. Видео

31 августа 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Ческидов заковывал женщину в прибор с железными скобами и заклеивал лицо скотчем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину В ток-шоу Малахова показали прибор, которым челябинский маньяк заковывал жертву. Видео В эфире ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» показали прибор, которым Владимир Ческидов из Челябинска, обвиняемый в похищении женщины, приковывал пленницу. На деревянном основании были расположены цепи, наручники и тиски для головы. «Два листа ДСП, на которых имеются металлические скобы. С их помощью он и закреплял здесь. На голову устанавливал деревянную конструкцию, а лицо и рот заматывал скотчем, дабы она не могла позвать на помощь», — рассказали в эфире. На шоу появились подруги и родной дядя женщины. По заявлению родственников пострадавшая не опасалась за собственную жизнь в компании малознакомых мужчин, гуляла и пила. Подруги, которые росли вместе с женщиной в приюте и интернатах, считают иначе. По их словам, пленница росла не пьющей, чистоплотной и была на хорошем счету у педагогов и воспитателей. Мать Ческидова Валентина также положительно отзывается о женщине. Она назвала пострадавшую хорошей, доброй и приличной девушкой без вредных привычек. Одна из подруг пленницы возмутилась, что ее не искали родственники. Женщина пыталась найти пленницу с 2009 года. Заявление в полицию дядя и родная сестра не подавали. Родственник отметил, что семья спустя годы смирилась с пропажей и считала, что девушку просто изнасиловали и убили. Соседи Ческидовых рассказали, что обвиняемого видели на улице лишь раз. Тогда присутствие мужчины напугало родителей по соседству, так как он выглядел подозрительно. При этом мать мужчины часто выходила в церковь и бывала у рядом живущих подруг. Одна из соседок отметила, что Валентина иногда приходила на церковную службу в побоях. Сама Ческидова заявила, что ранее неоднократно вызывала мужчине санитаров из-за паранойи. Подозреваемому казалось, что отец подмешивал в его еду токсины и яд. По заявлением матери Ческидов никогда не пил и вел здоровый образ жизни. Ческидова задержали в конце июля. По версии следствия, в его плену 14 лет находилась женщина. Пострадавшая заявила о сексуальном и физическом насилии. Ческидов признался в похищении, но отрицает, что принуждал женщину к сексу. Он говорит о том, что связь с потерпевшей была по любви. Ческидову также предъявлены обвинения в убийстве другой женщины в 2011 году. Ее личность не установлена. В доме маньяка оперативники нашли множество дисков с порно и различные секс-приспособления, а во дворе обнаружили разложившиеся человеческие останки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ток-шоу Малахова показали прибор, которым челябинский маньяк заковывал жертву. Видео В эфире ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» показали прибор, которым Владимир Ческидов из Челябинска, обвиняемый в похищении женщины, приковывал пленницу. На деревянном основании были расположены цепи, наручники и тиски для головы. «Два листа ДСП, на которых имеются металлические скобы. С их помощью он и закреплял здесь. На голову устанавливал деревянную конструкцию, а лицо и рот заматывал скотчем, дабы она не могла позвать на помощь», — рассказали в эфире. На шоу появились подруги и родной дядя женщины. По заявлению родственников пострадавшая не опасалась за собственную жизнь в компании малознакомых мужчин, гуляла и пила. Подруги, которые росли вместе с женщиной в приюте и интернатах, считают иначе. По их словам, пленница росла не пьющей, чистоплотной и была на хорошем счету у педагогов и воспитателей. Мать Ческидова Валентина также положительно отзывается о женщине. Она назвала пострадавшую хорошей, доброй и приличной девушкой без вредных привычек. Одна из подруг пленницы возмутилась, что ее не искали родственники. Женщина пыталась найти пленницу с 2009 года. Заявление в полицию дядя и родная сестра не подавали. Родственник отметил, что семья спустя годы смирилась с пропажей и считала, что девушку просто изнасиловали и убили. Соседи Ческидовых рассказали, что обвиняемого видели на улице лишь раз. Тогда присутствие мужчины напугало родителей по соседству, так как он выглядел подозрительно. При этом мать мужчины часто выходила в церковь и бывала у рядом живущих подруг. Одна из соседок отметила, что Валентина иногда приходила на церковную службу в побоях. Сама Ческидова заявила, что ранее неоднократно вызывала мужчине санитаров из-за паранойи. Подозреваемому казалось, что отец подмешивал в его еду токсины и яд. По заявлением матери Ческидов никогда не пил и вел здоровый образ жизни. Ческидова задержали в конце июля. По версии следствия, в его плену 14 лет находилась женщина. Пострадавшая заявила о сексуальном и физическом насилии. Ческидов признался в похищении, но отрицает, что принуждал женщину к сексу. Он говорит о том, что связь с потерпевшей была по любви. Ческидову также предъявлены обвинения в убийстве другой женщины в 2011 году. Ее личность не установлена. В доме маньяка оперативники нашли множество дисков с порно и различные секс-приспособления, а во дворе обнаружили разложившиеся человеческие останки.