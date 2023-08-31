Baza: в Калининграде конюх похитил школьницу и попытался вывезти ее в Узбекистан

В Калининграде конюх из местного конно-спортивного клуба похитил шестнадцатилетнюю девушку и пытался вывезти ее в Узбекистан. Его задержали сотрудники миграционной службы.
«Вечером, 29 августа Самандар подкараулил девочку на выходе из конного клуба и, угрожая ножом, заставил ее поехать с ним в аэропорт Храброво. Там он планировал сесть на самолет и увезти [школьницу] на свою родину [Узбекистан]», — сообщают авторы telegram-канала Baza, ссылаясь на свои данные.
По итогу девочка смогла подать тревожный знак в аэропорту и похитителя задержали сотрудники миграционной службы. Сама девушка была наездницей в конном клубе, а похититель работал конюхом.
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