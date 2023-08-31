Baza: в Калининграде конюх похитил школьницу и попытался вывезти ее в Узбекистан

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Пресс-показ нового циркового шоу "Клоун". Екатеринбург, конь, конюшня, стойло
Школьница, которую пытались похитить, ходила на занятия в конно-спортивный клуб Фото:

В Калининграде конюх из местного конно-спортивного клуба похитил шестнадцатилетнюю девушку и пытался вывезти ее в Узбекистан. Его задержали сотрудники миграционной службы.

«Вечером, 29 августа Самандар подкараулил девочку на выходе из конного клуба и, угрожая ножом, заставил ее поехать с ним в аэропорт Храброво. Там он планировал сесть на самолет и увезти [школьницу] на свою родину [Узбекистан]», — сообщают авторы telegram-канала Baza, ссылаясь на свои данные.

По итогу девочка смогла подать тревожный знак в аэропорту и похитителя задержали сотрудники миграционной службы. Сама девушка была наездницей в конном клубе, а похититель работал конюхом.

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В Калининграде конюх из местного конно-спортивного клуба похитил шестнадцатилетнюю девушку и пытался вывезти ее в Узбекистан. Его задержали сотрудники миграционной службы. «Вечером, 29 августа Самандар подкараулил девочку на выходе из конного клуба и, угрожая ножом, заставил ее поехать с ним в аэропорт Храброво. Там он планировал сесть на самолет и увезти [школьницу] на свою родину [Узбекистан]», — сообщают авторы telegram-канала Baza, ссылаясь на свои данные. По итогу девочка смогла подать тревожный знак в аэропорту и похитителя задержали сотрудники миграционной службы. Сама девушка была наездницей в конном клубе, а похититель работал конюхом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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