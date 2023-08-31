Свердловчане не могут собрать детей в школу из-за пропавшего электричества

У жителей Нейво-Шайтанского пропало электричество
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Жители сидят без света с вечера 30 августа Фото:

Жители поселка Нейво-Шайтанского сообщили, что почти сутки сидят без света. Свердловчане обеспокоены этим, поскольку не могут собрать детей в школу на День знаний.

«В Нейво-Шайтанском (Алапаевский район) с 30 августа нет электричества. Завтра 1 сентября, нужно собирать детей в школу», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на жителей.

По словам местных жителей, света нет из-за аварии. Электричество пропало в 23 часа. Аварию не могут устранить до сих пор, отмечают свердловчане.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Алапаевска. Ответ ожидается.

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Жители поселка Нейво-Шайтанского сообщили, что почти сутки сидят без света. Свердловчане обеспокоены этим, поскольку не могут собрать детей в школу на День знаний. «В Нейво-Шайтанском (Алапаевский район) с 30 августа нет электричества. Завтра 1 сентября, нужно собирать детей в школу», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на жителей. По словам местных жителей, света нет из-за аварии. Электричество пропало в 23 часа. Аварию не могут устранить до сих пор, отмечают свердловчане. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Алапаевска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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