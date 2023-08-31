Свердловчане не могут собрать детей в школу из-за пропавшего электричества

Жители сидят без света с вечера 30 августа
Жители поселка Нейво-Шайтанского сообщили, что почти сутки сидят без света. Свердловчане обеспокоены этим, поскольку не могут собрать детей в школу на День знаний.
«В Нейво-Шайтанском (Алапаевский район) с 30 августа нет электричества. Завтра 1 сентября, нужно собирать детей в школу», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на жителей.
По словам местных жителей, света нет из-за аварии. Электричество пропало в 23 часа. Аварию не могут устранить до сих пор, отмечают свердловчане.
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Алапаевска. Ответ ожидается.
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