Челябинцы научили компьютер следить за блогерами в соцсетях

Челябинские разработчики создали алгоритм для анализа эффективности рекламы

Разработанная система сведет воедино показатели работы блогеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда из Челябинской области в ходе хакатона в Санкт-Петербурге создала компьютерный сервис для контроля эффективности рекламы у блогеров в соцсетях. Как URA.RU пояснили в пресс-службе организатора соревнований, челябинцы научили машину давать заказчику объективную картину произошедшего в пабликах.

«Созданный челябинской командой сервис анализирует достигнутые аудиторные показатели работы блогера. Система собирает данные о просмотрах, выявляет закономерности, подсказывает, достигнут ли нужный эффект. Кроме того, вся собранная и проанализированная информация сводится в единую таблицу», — сообщили URA.RU организаторы хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект».

Система создана для проекта «ТопБЛОГ» от Минпросвещения РФ. Площадка помогает развиваться блогерам. Написанный программистами алгоритм способен анализировать данные, полученные на нескольких медиаплощадках. Среди них Telegram, VK, YouTube, «Дзен».

Во всероссийском хакатоне команда заняла второе место. Она сформирована на базе компании Napoleon IT. Предложенное решение использует технологии компьютерного зрения и помогает заказчикам выявлять скрытые от человеческого глаза закономерности.