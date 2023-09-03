Жители Челябинска тратят 10% от своего дохода на оплату услуг ЖКХ

Услуги ЖКХ в Челябинской области в среднем составляют четыре тысячи рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области среднестатистическая семья в 2022 году на оплату услуг ЖКХ отдавала 10% от своего дохода. В месяц эти траты в среднем составляли 4013 рублей, говорится в исследовании РИА Новости.

«Челябинская область занимает 48 место среди регионов России по доле потребительских расходов, потраченных на оплату ЖКХ и топлива в 2022 году. Среднестатистическая семья в регионе тратила 10% от своего бюджета или 4013 рублей. В сравнении с прошлым годом затраты снизились на 0,1%», — говорится в исследовании.

В рейтинг были включены расходы на топливо для отопления и освещения жилых помещений. Отмечается, что дороже всего эти услуги в 2022 году обходились жителям Магаданской области — около десяти тысяч рублей, дешевле — жителям Дагестана: чуть более трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России изменится система оплаты ЖКУ. В Минстрое разрабатывают спецсчета для оплаты коммунальных услуг для повышения прозрачности.