20 июля 2023

В России изменится система оплаты ЖКУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх, деньги
В Минстрое РФ предложили изменить систему оплаты коммунальных услуг Фото:

В Минстрое России разрабатывают спецсчета для оплаты коммунальных услуг. Об этом говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти.

«Планируется ввести обязательное аккумулирование лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», — цитируют «Известия» документ Минстроя. Данная инициатива меняет существующую систему оплаты коммунальных услуг.

Уточняется, что пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, у них нет возможности контролировать целевое использование средств. При этом, когда будет введена новая система, финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится.

Ранее Минстрой уже предлагал новую методику, позволяющую региональным властям определять индивидуальный для своей территории порядок расчета затрат за услуги ЖКХ. Инициатива ведомства должна была снизить в отдельных регионах расходы россиян на коммуналку, параллельно повысив качество услуг.

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В Минстрое России разрабатывают спецсчета для оплаты коммунальных услуг. Об этом говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти. «Планируется ввести обязательное аккумулирование лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», — цитируют «Известия» документ Минстроя. Данная инициатива меняет существующую систему оплаты коммунальных услуг. Уточняется, что пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, у них нет возможности контролировать целевое использование средств. При этом, когда будет введена новая система, финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится. Ранее Минстрой уже предлагал новую методику, позволяющую региональным властям определять индивидуальный для своей территории порядок расчета затрат за услуги ЖКХ. Инициатива ведомства должна была снизить в отдельных регионах расходы россиян на коммуналку, параллельно повысив качество услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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