В России изменится система оплаты ЖКУ 21 июля 2023 в 03:35 Размер текста - 17 + В Минстрое РФ предложили изменить систему оплаты коммунальных услуг Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Минстрое России разрабатывают спецсчета для оплаты коммунальных услуг. Об этом говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти. «Планируется ввести обязательное аккумулирование лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», — цитируют «Известия» документ Минстроя. Данная инициатива меняет существующую систему оплаты коммунальных услуг. Уточняется, что пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, у них нет возможности контролировать целевое использование средств. При этом, когда будет введена новая система, финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится. Ранее Минстрой уже предлагал новую методику, позволяющую региональным властям определять индивидуальный для своей территории порядок расчета затрат за услуги ЖКХ. Инициатива ведомства должна была снизить в отдельных регионах расходы россиян на коммуналку, параллельно повысив качество услуг. В Минстрое России разрабатывают спецсчета для оплаты коммунальных услуг. Об этом говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти. «Планируется ввести обязательное аккумулирование лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», — цитируют «Известия» документ Минстроя. Данная инициатива меняет существующую систему оплаты коммунальных услуг. Уточняется, что пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, у них нет возможности контролировать целевое использование средств. При этом, когда будет введена новая система, финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится. Ранее Минстрой уже предлагал новую методику, позволяющую региональным властям определять индивидуальный для своей территории порядок расчета затрат за услуги ЖКХ. Инициатива ведомства должна была снизить в отдельных регионах расходы россиян на коммуналку, параллельно повысив качество услуг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям