В России изменится система оплаты ЖКУ

В Минстрое России разрабатывают спецсчета для оплаты коммунальных услуг. Об этом говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти.
«Планируется ввести обязательное аккумулирование лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», — цитируют «Известия» документ Минстроя. Данная инициатива меняет существующую систему оплаты коммунальных услуг.
Уточняется, что пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, у них нет возможности контролировать целевое использование средств. При этом, когда будет введена новая система, финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится.
Ранее Минстрой уже предлагал новую методику, позволяющую региональным властям определять индивидуальный для своей территории порядок расчета затрат за услуги ЖКХ. Инициатива ведомства должна была снизить в отдельных регионах расходы россиян на коммуналку, параллельно повысив качество услуг.
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