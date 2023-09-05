В Свердловской области задержан сбежавший из колонии осужденный

Сотрудники отдела розыска ГУФСИН по Свердловской области и полицейские задержали осужденного, которых сбежал из мест заключения. 30-летний Иван Григорьев самовольно оставил колонию-поселения №45 в Камышлове 30 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.
«5 сентября днем в Алапаевске сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД России „Алапаевский“ задержали разыскиваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ („Побег из мест лишения свободы“). Наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы», — сказано в сообщении.
Иван Григорьев был приговорен к пяти годам лишения свободы. Он спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места преступления.
Ранее URA.RU писало, что из ФКУ КП-45 сбежал осужденный Иван Григорьев. Мужчину объявили в розыск.
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