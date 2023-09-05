05 сентября 2023

В Свердловской области задержан сбежавший из колонии осужденный

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
В Алапаевске задержали зэка, сбежавшего из колонии Фото:

Сотрудники отдела розыска ГУФСИН по Свердловской области и полицейские задержали осужденного, которых сбежал из мест заключения. 30-летний Иван Григорьев самовольно оставил колонию-поселения №45 в Камышлове 30 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«5 сентября днем в Алапаевске сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД России „Алапаевский“ задержали разыскиваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ („Побег из мест лишения свободы“). Наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

Иван Григорьев был приговорен к пяти годам лишения свободы. Он спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места преступления.

Ранее URA.RU писало, что из ФКУ КП-45 сбежал осужденный Иван Григорьев. Мужчину объявили в розыск.

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Сотрудники отдела розыска ГУФСИН по Свердловской области и полицейские задержали осужденного, которых сбежал из мест заключения. 30-летний Иван Григорьев самовольно оставил колонию-поселения №45 в Камышлове 30 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону. «5 сентября днем в Алапаевске сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД России „Алапаевский“ задержали разыскиваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ („Побег из мест лишения свободы“). Наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы», — сказано в сообщении. Иван Григорьев был приговорен к пяти годам лишения свободы. Он спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места преступления. Ранее URA.RU писало, что из ФКУ КП-45 сбежал осужденный Иван Григорьев. Мужчину объявили в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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