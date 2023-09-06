В военкомате объяснили информацию об увеличении срока службы в повестках

В военкомате Петербурга опровергли информацию об увеличении срока службы в армии
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Олег Колесников получил повестку в военкомате. Челябинск , колесников олег, повестка
Информация об увеличении срока службы является фейком, заявили в военкомате Фото:

Военкомат в Петербурге назвал информацию об увеличении срока службы на повестках недопониманием или фейком. Также там подтвердили, что в этом году срок службы не изменится.

«Либо недопонимание, либо фейк. Срок службы не увеличивается. Остаются все те же двенадцать месяцев», — сообщает telegram-канал «Подъем». Там также добавили, что в Госдуме не рассматривалось увеличение срока призыва.

По сообщениям газеты «Фонтанка», жители Санкт-Петербурга получают повестки, в которых предупреждают об увеличении срока военной службы по призыву. Повестка, адресованная молодым людям, которые должны быть призваны осенью, указывает на возможное увеличение сроков службы. В случае неявки в военкомат призывников вносят в электронный реестр.

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Военкомат в Петербурге назвал информацию об увеличении срока службы на повестках недопониманием или фейком. Также там подтвердили, что в этом году срок службы не изменится. «Либо недопонимание, либо фейк. Срок службы не увеличивается. Остаются все те же двенадцать месяцев», — сообщает telegram-канал «Подъем». Там также добавили, что в Госдуме не рассматривалось увеличение срока призыва. По сообщениям газеты «Фонтанка», жители Санкт-Петербурга получают повестки, в которых предупреждают об увеличении срока военной службы по призыву. Повестка, адресованная молодым людям, которые должны быть призваны осенью, указывает на возможное увеличение сроков службы. В случае неявки в военкомат призывников вносят в электронный реестр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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