В военкомате объяснили информацию об увеличении срока службы в повестках

Военкомат в Петербурге назвал информацию об увеличении срока службы на повестках недопониманием или фейком. Также там подтвердили, что в этом году срок службы не изменится.
«Либо недопонимание, либо фейк. Срок службы не увеличивается. Остаются все те же двенадцать месяцев», — сообщает telegram-канал «Подъем». Там также добавили, что в Госдуме не рассматривалось увеличение срока призыва.
По сообщениям газеты «Фонтанка», жители Санкт-Петербурга получают повестки, в которых предупреждают об увеличении срока военной службы по призыву. Повестка, адресованная молодым людям, которые должны быть призваны осенью, указывает на возможное увеличение сроков службы. В случае неявки в военкомат призывников вносят в электронный реестр.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.