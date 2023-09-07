07 сентября 2023

Захарова посоветовала внести правку в указ Украины насчет РФ

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Захарова пошутила над украинским указом Фото:

Указ министерства образования Украины, который обязывает писать название «Российская Федерация» с большой буквы, необходимо дополнить словами, что «но это не точно». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министерство образования и науки Украины издало приказ №1022 (о написании РФ с большой буквы — прим.ред.). Мне кажется, не хватает фразы в конце: „Но это не точно“», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Министерство образования Украины издало указ о написании слов «Российская Федерация» с большой буквы, напоминает «Национальная служба новостей». Его подписал министр Оксен Лисовой.

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Указ министерства образования Украины, который обязывает писать название «Российская Федерация» с большой буквы, необходимо дополнить словами, что «но это не точно». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Министерство образования и науки Украины издало приказ №1022 (о написании РФ с большой буквы — прим.ред.). Мне кажется, не хватает фразы в конце: „Но это не точно“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Министерство образования Украины издало указ о написании слов «Российская Федерация» с большой буквы, напоминает «Национальная служба новостей». Его подписал министр Оксен Лисовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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