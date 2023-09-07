Захарова посоветовала внести правку в указ Украины насчет РФ

08 сентября 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Захарова пошутила над украинским указом Фото: Георгий Бергал © URA.RU Указ министерства образования Украины, который обязывает писать название «Российская Федерация» с большой буквы, необходимо дополнить словами, что «но это не точно». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Министерство образования и науки Украины издало приказ №1022 (о написании РФ с большой буквы — прим.ред.). Мне кажется, не хватает фразы в конце: „Но это не точно“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Министерство образования Украины издало указ о написании слов «Российская Федерация» с большой буквы, напоминает «Национальная служба новостей». Его подписал министр Оксен Лисовой.

Указ министерства образования Украины, который обязывает писать название «Российская Федерация» с большой буквы, необходимо дополнить словами, что «но это не точно». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Министерство образования и науки Украины издало приказ №1022 (о написании РФ с большой буквы — прим.ред.). Мне кажется, не хватает фразы в конце: „Но это не точно“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Министерство образования Украины издало указ о написании слов «Российская Федерация» с большой буквы, напоминает «Национальная служба новостей». Его подписал министр Оксен Лисовой.