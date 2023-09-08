Полпред президента в УрФО поздравил тюменцев с юбилеем района. Фото

Владимир Якушев принял участие в праздновании 100-летия Тюменского района
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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, якушев владимир
Владимир Якушев отметил успехи и достижения Тюменского района Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в праздновании 100-летия Тюменского района и поздравил его жителей. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства.

«К вековому юбилею Тюменский район пришел в полном расцвете сил! Мы видим его успехи в аграрном, промышленном производстве. Он стабильно привлекает инвесторов, демонстрирует достижения в образовании, культуре и спорте. Гордость Тюменского района — его люди», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба уральского полпредства.

Полпред также отметил, что в Тюменском районе сформирована комфортная среда, созданы условия для привлечения туристов. Муниципальное образование в числе лидеров социально-экономического развития в Тюменской области. Владимир Якушев пожелал жителям не останавливаться на достигнутом и гордиться своей малой родиной и ее людьми — рабочими, земледельцами, врачами, учителями, работниками культуры и спорта, предпринимателями и военнослужащими.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в праздновании 100-летия Тюменского района и поздравил его жителей. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. «К вековому юбилею Тюменский район пришел в полном расцвете сил! Мы видим его успехи в аграрном, промышленном производстве. Он стабильно привлекает инвесторов, демонстрирует достижения в образовании, культуре и спорте. Гордость Тюменского района — его люди», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба уральского полпредства. Полпред также отметил, что в Тюменском районе сформирована комфортная среда, созданы условия для привлечения туристов. Муниципальное образование в числе лидеров социально-экономического развития в Тюменской области. Владимир Якушев пожелал жителям не останавливаться на достигнутом и гордиться своей малой родиной и ее людьми — рабочими, земледельцами, врачами, учителями, работниками культуры и спорта, предпринимателями и военнослужащими.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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