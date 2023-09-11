В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя

В образцах кваса, купленных в некоторых российских магазинах, нашли трехкратное превышение нормы алкоголя. Об этом следует из исследования Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП).
«Треть образцов имеет нарушения по составу напитков. В них производители превысили в три раза допустимую долю спирта при действующем нормативе 1,2%» — передает данные НСЗПП газета «Известия».
В кабмине РФ добавили, что фактически такая продукция считается алкогольной. Производство и оборот кваса, в котором было обнаружено превышение, должно регулироваться с учетом профильного алкогольного законодательства.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург отметил, что квас не следует пить людям с заболеваниями желудка и диабетом, а также тем, кто страдает алкоголизмом. Также этот напиток не рекомендуется давать детям до 12 лет.
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