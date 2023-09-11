В федерации хоккея Пермского края отреагировали на травлю юного хоккеиста сверстниками

В Перми вину за буллинг над юным хоккеистом возложили на спортшколу
© Служба новостей «URA.RU»
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В федерации хоккея Прикамья призвали тщательно разобраться в ситуации с травлей юного хоккеиста Фото:

Вина в произошедшем в спортшколе «Молот», где подростки издевались над сверстником, лежит на руководстве учебного заведения. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

«Конечно, меня, как президента, это [издевательства над хоккеистом] возмущает, потому что сейчас мы жестокость [в подростковой среде] наблюдаем сплошь и рядом, и не только в спортивных школах, но и в общеобразовательных тоже. Что касается недоработки руководства спортшколы, то конечно, оно налицо, и это явно видно», — заявил Чикунов. Он также отметил, что в случившемся нужно тщательно разобраться, и, «если ребята действительно виновны, они не должны заниматься в спортшколе».

При этом Чикунов подчеркнул, что федерация хоккея «не погружена в образовательный процесс в спортшколе „Молот“, а лишь выступает организатором хоккейных соревнований». URA.RU рассказывало, что воспитанники команды «Молот» в Перми устроили буллинг одному из своих сверстников, снимая издевательства на видео.

В комитете по физкультуре и спорту администрации Перми агентству заявили, что видео, попавшее в Сеть, было сделано в 2022 году. Сейчас комитет по физкультере, а также правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

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Вина в произошедшем в спортшколе «Молот», где подростки издевались над сверстником, лежит на руководстве учебного заведения. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов. «Конечно, меня, как президента, это [издевательства над хоккеистом] возмущает, потому что сейчас мы жестокость [в подростковой среде] наблюдаем сплошь и рядом, и не только в спортивных школах, но и в общеобразовательных тоже. Что касается недоработки руководства спортшколы, то конечно, оно налицо, и это явно видно», — заявил Чикунов. Он также отметил, что в случившемся нужно тщательно разобраться, и, «если ребята действительно виновны, они не должны заниматься в спортшколе». При этом Чикунов подчеркнул, что федерация хоккея «не погружена в образовательный процесс в спортшколе „Молот“, а лишь выступает организатором хоккейных соревнований». URA.RU рассказывало, что воспитанники команды «Молот» в Перми устроили буллинг одному из своих сверстников, снимая издевательства на видео. В комитете по физкультуре и спорту администрации Перми агентству заявили, что видео, попавшее в Сеть, было сделано в 2022 году. Сейчас комитет по физкультере, а также правоохранительные органы разбираются в произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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