Юные хоккеисты, затравившие в Перми сверстника, продолжают заниматься в клубе

Подростки продолжают посещать занятия в хоккейной спортшколе «Молот» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Юные хоккеисты пермской спортшколы «Молот», травившие сверстника в команде, продолжают посещать тренировки и участвовать в играх. Об этом URA.RU рассказали в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, который является учредителем спортшколы. По словам заместителя председателя комитета Веры Оньковой, видео с издевательствами, попавшее в Сеть, было записано в 2022 году. Сейчас чиновники разбираются в случившемся.

«Это видео записано в 2022 году. Пока мы сами в ситуации разбираемся. Конечно, учебно-тренировочный процесс продолжается, дети [участники видео] ходят на тренировки, занимаются», — рассказала Онькова.

URA.RU рассказывало, что в интернете размещено несколько видеороликов. В них, как утверждается, воспитанники хоккейной спортшколы «Молот» 2008 года рождения издеваются над сверстником и оскорбляют его. Сейчас полиция проверяет эту информацию, устанавливает личности подростков, которые могут быть причастны к травле хоккеиста. Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на информацию об издевательствах воспитанником «Молота». Он поручил коллегам установить обстоятельства произошедшего и доложить ему о проведенной ими проверке.