Следователи проверяют гей-скандал в спецшколе Екатеринбурга

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В спецшколе №124 преподавателя подозревают в насилии над мальчиками Фото:
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Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Следственный комитет проверяет экс-замдиректора спецшколы №124, который мог трогать обучающихся там мальчиков в интимных местах. Мужчине грозит уголовное дело.

«Весной, когда сотрудники СК начали разбираться с сексуальным насилием в спецшколе, получили информацию об этом сотруднике. Теперь они решили перепроверить факты, поведанные воспитанниками учреждения. Не исключается, что преподавателя могут привлечь по статье «Развратные действия», — пишет 66.ру.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был.

Скандал в спецшколе №124 вспыхнул весной, когда появилась информация о том, что в стенах заведения проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями над мальчиками. Все это происходило с подачи воспитателя, который поощрял подобные наказания за провинности.

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Следственный комитет проверяет экс-замдиректора спецшколы №124, который мог трогать обучающихся там мальчиков в интимных местах. Мужчине грозит уголовное дело. «Весной, когда сотрудники СК начали разбираться с сексуальным насилием в спецшколе, получили информацию об этом сотруднике. Теперь они решили перепроверить факты, поведанные воспитанниками учреждения. Не исключается, что преподавателя могут привлечь по статье «Развратные действия», — пишет 66.ру. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был. Скандал в спецшколе №124 вспыхнул весной, когда появилась информация о том, что в стенах заведения проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями над мальчиками. Все это происходило с подачи воспитателя, который поощрял подобные наказания за провинности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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