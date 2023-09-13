Следователи проверяют гей-скандал в спецшколе Екатеринбурга

13 сентября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В спецшколе №124 преподавателя подозревают в насилии над мальчиками Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Следственный комитет проверяет экс-замдиректора спецшколы №124, который мог трогать обучающихся там мальчиков в интимных местах. Мужчине грозит уголовное дело. «Весной, когда сотрудники СК начали разбираться с сексуальным насилием в спецшколе, получили информацию об этом сотруднике. Теперь они решили перепроверить факты, поведанные воспитанниками учреждения. Не исключается, что преподавателя могут привлечь по статье «Развратные действия», — пишет 66.ру. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был. Скандал в спецшколе №124 вспыхнул весной, когда появилась информация о том, что в стенах заведения проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями над мальчиками. Все это происходило с подачи воспитателя, который поощрял подобные наказания за провинности.

Следственный комитет проверяет экс-замдиректора спецшколы №124, который мог трогать обучающихся там мальчиков в интимных местах. Мужчине грозит уголовное дело. «Весной, когда сотрудники СК начали разбираться с сексуальным насилием в спецшколе, получили информацию об этом сотруднике. Теперь они решили перепроверить факты, поведанные воспитанниками учреждения. Не исключается, что преподавателя могут привлечь по статье «Развратные действия», — пишет 66.ру. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был. Скандал в спецшколе №124 вспыхнул весной, когда появилась информация о том, что в стенах заведения проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями над мальчиками. Все это происходило с подачи воспитателя, который поощрял подобные наказания за провинности.