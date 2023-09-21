Нечистоты на улицах челябинского города вылились в уголовное дело

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела из-за разлива нечистот в Бакале

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев потребовал провести проверку по факту жалоб жителей в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По требованию замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело в связи с фактами появления нечистот на улицах города Бакала (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

«По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева проведена проверка по сообщениям СМИ о нарушениях в жилищно-коммунальной сфере Бакала. Выявлены многочисленные нарушения закона, послужившие основанием для принятия комплекса мер прокурорского реагирования. В частности, по факту ненадлежащей работы системы водоотведения города возбуждено и следственным органом расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Представление об устранении нарушений закона вынесено главе администрации Бакальского городского поселения. За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении. Выполнение ремонтных работ находится на ежедневном контроле прокуратуры.

Прокуратура проводила проверку из-за жалоб жителей в соцсетях. Речь шла о подтоплении города канализационными стоками, отсутствии ливневой канализации, просчетах в содержании многоквартирных домов.