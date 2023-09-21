Нечистоты на улицах челябинского города вылились в уголовное дело

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела из-за разлива нечистот в Бакале
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев потребовал провести проверку по факту жалоб жителей в соцсетях Фото:

По требованию замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело в связи с фактами появления нечистот на улицах города Бакала (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

«По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева проведена проверка по сообщениям СМИ о нарушениях в жилищно-коммунальной сфере Бакала. Выявлены многочисленные нарушения закона, послужившие основанием для принятия комплекса мер прокурорского реагирования. В частности, по факту ненадлежащей работы системы водоотведения города возбуждено и следственным органом расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Представление об устранении нарушений закона вынесено главе администрации Бакальского городского поселения. За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении. Выполнение ремонтных работ находится на ежедневном контроле прокуратуры.

Прокуратура проводила проверку из-за жалоб жителей в соцсетях. Речь шла о подтоплении города канализационными стоками, отсутствии ливневой канализации, просчетах в содержании многоквартирных домов.

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По требованию замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело в связи с фактами появления нечистот на улицах города Бакала (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе прокуратуры региона. «По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева проведена проверка по сообщениям СМИ о нарушениях в жилищно-коммунальной сфере Бакала. Выявлены многочисленные нарушения закона, послужившие основанием для принятия комплекса мер прокурорского реагирования. В частности, по факту ненадлежащей работы системы водоотведения города возбуждено и следственным органом расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Представление об устранении нарушений закона вынесено главе администрации Бакальского городского поселения. За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении. Выполнение ремонтных работ находится на ежедневном контроле прокуратуры. Прокуратура проводила проверку из-за жалоб жителей в соцсетях. Речь шла о подтоплении города канализационными стоками, отсутствии ливневой канализации, просчетах в содержании многоквартирных домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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