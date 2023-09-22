22 сентября 2023

Челябинские полицейские поймали водителя с поддельными правами

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, гибдд, водительские права, дпс, заполнение протокола
Экспертиза подтвердила факт подделки водительских прав Фото:

В городе Кыштыме Челябинской области полицейские поймали 54-летнего водителя с поддельными правами, которые он купил в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области.

«Инспекторами дорожно-патрульной службы был остановлен ВАЗ-2106 под управлением 54-летнего местного жителя, который при проверке документов предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Его изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила факт фальсификата», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина рассказал, что купил права в интернете весной этого года. Он учился в автошколе, но сдать экзамены не смог и тогда решил приобрести права незаконно. По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечают в челябинской полиции.

Ранее челябинский сотрудник ГИБДД помогал получить водительские права за взятки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

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В городе Кыштыме Челябинской области полицейские поймали 54-летнего водителя с поддельными правами, которые он купил в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Инспекторами дорожно-патрульной службы был остановлен ВАЗ-2106 под управлением 54-летнего местного жителя, который при проверке документов предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Его изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила факт фальсификата», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина рассказал, что купил права в интернете весной этого года. Он учился в автошколе, но сдать экзамены не смог и тогда решил приобрести права незаконно. По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечают в челябинской полиции. Ранее челябинский сотрудник ГИБДД помогал получить водительские права за взятки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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