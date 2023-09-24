24 сентября 2023

«Известия»: авиакомпании будут требовать больше данных о пассажирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, багаж, сумки, отпуск, споттинг, пассажиры, отъезд, приезд, убыль населения
Авиакомпании могут обязать предоставлять в ЕГИС данные о багаже пассажиров Фото:

Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных о пассажирах при бронировании билетов. Сведения будут передаваться в автоматизированные государственные системы.

«Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Например, данные о способе оплаты билета, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании», — передают слова источника на авиарынке, знакомого с планами, «Известия».

Также в ЕГИС ОТБ могут потребовать от авиакомпаний предоставить данные о багаже, информацию о том, когда пассажир бронировал билет, с кем он планировал лететь, вносились ли изменения в бронь. Точный перечень сведений еще не определен.

Источник в органах государственной власти подтвердил «Известиям», что такие нововведения действительно обсуждались. Ожидается, что эта мера позволит повысить уровень безопасности на воздушном транспорте.

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Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных о пассажирах при бронировании билетов. Сведения будут передаваться в автоматизированные государственные системы. «Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Например, данные о способе оплаты билета, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании», — передают слова источника на авиарынке, знакомого с планами, «Известия». Также в ЕГИС ОТБ могут потребовать от авиакомпаний предоставить данные о багаже, информацию о том, когда пассажир бронировал билет, с кем он планировал лететь, вносились ли изменения в бронь. Точный перечень сведений еще не определен. Источник в органах государственной власти подтвердил «Известиям», что такие нововведения действительно обсуждались. Ожидается, что эта мера позволит повысить уровень безопасности на воздушном транспорте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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