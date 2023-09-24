«Известия»: авиакомпании будут требовать больше данных о пассажирах

25 сентября 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Авиакомпании могут обязать предоставлять в ЕГИС данные о багаже пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных о пассажирах при бронировании билетов. Сведения будут передаваться в автоматизированные государственные системы. «Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Например, данные о способе оплаты билета, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании», — передают слова источника на авиарынке, знакомого с планами, «Известия». Также в ЕГИС ОТБ могут потребовать от авиакомпаний предоставить данные о багаже, информацию о том, когда пассажир бронировал билет, с кем он планировал лететь, вносились ли изменения в бронь. Точный перечень сведений еще не определен. Источник в органах государственной власти подтвердил «Известиям», что такие нововведения действительно обсуждались. Ожидается, что эта мера позволит повысить уровень безопасности на воздушном транспорте.

Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных о пассажирах при бронировании билетов. Сведения будут передаваться в автоматизированные государственные системы. «Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Например, данные о способе оплаты билета, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании», — передают слова источника на авиарынке, знакомого с планами, «Известия». Также в ЕГИС ОТБ могут потребовать от авиакомпаний предоставить данные о багаже, информацию о том, когда пассажир бронировал билет, с кем он планировал лететь, вносились ли изменения в бронь. Точный перечень сведений еще не определен. Источник в органах государственной власти подтвердил «Известиям», что такие нововведения действительно обсуждались. Ожидается, что эта мера позволит повысить уровень безопасности на воздушном транспорте.