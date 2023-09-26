Магнитогорец, зарезавший водителя на улице, проведет за решеткой 13 лет

За жестокое убийство отца двух детей Андрей Решетников приговорен к 13 годам колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителя Магнитогорска Андрея Решетникова, который в январе 2022 года зарезал водителя на дороге, отправили в колонию строгого режима на 13 лет. Об этом сообщил 27 сентября корреспондент URA.RU из зала Челябинского областного суда.

«Суд приговорил признать виновным. Назначить наказание в виде заключение под стражу на срок 13 лет колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Алексей Лихачев. Компенсации, которые он должен выплатить двум потерпевшим по гражданским искам, составит 1 млн и 1,5 млн рублей соответственно.

Выслушав приговор, Решетников осведомился, «может ли он идти». После чего сообщил, что не готов возместить государству расходы за услуги адвоката и покинул зал в сопровождении конвоиров.

Решетников зарезал водителя в январе 2022 года. Этому предшествовало неадекватное поведение: он выбежал с ножом на проезжую часть, стал наносить удары по проезжающим автомобилям. Один из участников движения, которому хулиган повредил машину, остановился и вышел из авто. После чего получил семь ножевых ударов по жизненно важным органам на глазах сидевшей в салоне жены (в процессе она участвовала по видеоконференцсвязи).

От полученных травм водитель скончался в больнице. Решетников еще какое-то время продолжал бросаться на прохожих. Затем он скрылся из города, но полиция через несколько дней задержала преступника.