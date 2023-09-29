Жители села Култаево под Пермью сообщили о крупном пожаре

30 сентября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

О пожаре сообщили очевидцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Кулатево Пермского округа утром 30 сентября произошел пожар. Территорию охватил густой черный дым, сообщили местные жители. «Утренний пожар в Култаево», — рассказали очевидцы telegram-каналу «ЧП Пермь | новости». Пермяки предположили, что возгорание произошло на пилораме. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили URA.RU, что в селе произошло возгорание в двухэтажном здании. На месте пработали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 9:30. В результате происшествия никто не пострадал.

В селе Кулатево Пермского округа утром 30 сентября произошел пожар. Территорию охватил густой черный дым, сообщили местные жители. «Утренний пожар в Култаево», — рассказали очевидцы telegram-каналу «ЧП Пермь | новости». Пермяки предположили, что возгорание произошло на пилораме. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили URA.RU, что в селе произошло возгорание в двухэтажном здании. На месте пработали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 9:30. В результате происшествия никто не пострадал.