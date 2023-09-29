29 сентября 2023

Жители села Култаево под Пермью сообщили о крупном пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
О пожаре сообщили очевидцы Фото:

В селе Кулатево Пермского округа утром 30 сентября произошел пожар. Территорию охватил густой черный дым, сообщили местные жители.

«Утренний пожар в Култаево», — рассказали очевидцы telegram-каналу «ЧП Пермь | новости». Пермяки предположили, что возгорание произошло на пилораме.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили URA.RU, что в селе произошло возгорание в двухэтажном здании. На месте пработали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 9:30. В результате происшествия никто не пострадал.

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В селе Кулатево Пермского округа утром 30 сентября произошел пожар. Территорию охватил густой черный дым, сообщили местные жители. «Утренний пожар в Култаево», — рассказали очевидцы telegram-каналу «ЧП Пермь | новости». Пермяки предположили, что возгорание произошло на пилораме. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили URA.RU, что в селе произошло возгорание в двухэтажном здании. На месте пработали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 9:30. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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