Жители села Култаево под Пермью сообщили о крупном пожаре

О пожаре сообщили очевидцы
В селе Кулатево Пермского округа утром 30 сентября произошел пожар. Территорию охватил густой черный дым, сообщили местные жители.
«Утренний пожар в Култаево», — рассказали очевидцы telegram-каналу «ЧП Пермь | новости». Пермяки предположили, что возгорание произошло на пилораме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили URA.RU, что в селе произошло возгорание в двухэтажном здании. На месте пработали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 9:30. В результате происшествия никто не пострадал.
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