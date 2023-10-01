01 октября 2023

В Челябинской области из-за Солнца возникнут помехи в телерадиоэфире

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключению аналогового телевещания и переход на цифровое телевидение. Челябинск, первый канал, малышева елена, телевизор
Помехи могут исказить телевизионный и радиосигнал Фото:

В Челябинской области из-за излучения Солнца возможны помехи в телевизионном и радиоэфире. Помехи возникнут с 5 по 20 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской мэрии.

«Дважды в год Солнце, спутник связи и приемная антенна телевизора или радиоприемника выстраиваются на одной линии. Это создает помехи при приеме, потому что в это время радиоизлучение Солнца глушит сигналы спутника», — сообщили в пресс-службе.

Помехи длятся несколько минут в сутки. На тех устройствах, которые принимают цифровой сигнал, они ощущаются в меньшей степени, чем на аналоговых телеприемниках.

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В Челябинской области из-за излучения Солнца возможны помехи в телевизионном и радиоэфире. Помехи возникнут с 5 по 20 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской мэрии. «Дважды в год Солнце, спутник связи и приемная антенна телевизора или радиоприемника выстраиваются на одной линии. Это создает помехи при приеме, потому что в это время радиоизлучение Солнца глушит сигналы спутника», — сообщили в пресс-службе. Помехи длятся несколько минут в сутки. На тех устройствах, которые принимают цифровой сигнал, они ощущаются в меньшей степени, чем на аналоговых телеприемниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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