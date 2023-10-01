В Челябинской области из-за Солнца возникнут помехи в телерадиоэфире

Помехи могут исказить телевизионный и радиосигнал
В Челябинской области из-за излучения Солнца возможны помехи в телевизионном и радиоэфире. Помехи возникнут с 5 по 20 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской мэрии.
«Дважды в год Солнце, спутник связи и приемная антенна телевизора или радиоприемника выстраиваются на одной линии. Это создает помехи при приеме, потому что в это время радиоизлучение Солнца глушит сигналы спутника», — сообщили в пресс-службе.
Помехи длятся несколько минут в сутки. На тех устройствах, которые принимают цифровой сигнал, они ощущаются в меньшей степени, чем на аналоговых телеприемниках.
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