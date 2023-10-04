ВСУ стягивают западную технику на правобережье Днепра

04 октября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

ВСУ, скорее всего, планируют форсировать Днепр, заявил Владимир Сальдо Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные стали стягивать технику, поставленную Западом, на правый берег Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что ВСУ, вероятно, планируют форсировать реку. «Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники — и большей частью, западной техники», — заявил Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ВСУ будут атаковать не только военные цели, но и гражданские объекты. Сальдо также прокомментировал прошлые попытки ВСУ форсировать Днепр. Тогда армия Украины делала это при помощи малых групп, а российские военные пресекали все попытки. Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин в мае заявил, что ВСУ не смогут форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Однако в июне Украина нанесла по нему удар, уровень воды в резервуаре упал. После этого военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Серый» рассказал, что ВСУ стали прощупывать российскую оборону в районе Каховской гидроэлектростанции. Армия России ушли на левый берег Днепра в ноябре 2022 года. После этого ВСУ несколько раз пытались форсировать реку. RT пишет, что для этой операции Киеву надо будет привлечь военных с других направлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные стали стягивать технику, поставленную Западом, на правый берег Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что ВСУ, вероятно, планируют форсировать реку. «Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники — и большей частью, западной техники», — заявил Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ВСУ будут атаковать не только военные цели, но и гражданские объекты. Сальдо также прокомментировал прошлые попытки ВСУ форсировать Днепр. Тогда армия Украины делала это при помощи малых групп, а российские военные пресекали все попытки. Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин в мае заявил, что ВСУ не смогут форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Однако в июне Украина нанесла по нему удар, уровень воды в резервуаре упал. После этого военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Серый» рассказал, что ВСУ стали прощупывать российскую оборону в районе Каховской гидроэлектростанции. Армия России ушли на левый берег Днепра в ноябре 2022 года. После этого ВСУ несколько раз пытались форсировать реку. RT пишет, что для этой операции Киеву надо будет привлечь военных с других направлений.