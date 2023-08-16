В Запорожье сообщили об отчаянном замысле Зеленского

Рогов предупредил о подготовке крупного прорыва ВСУ в Запорожье

16 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Зеленскому необходимо срочно показать Западу успехи в контрнаступлении, считает Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский готовит новую попытку крупного прорыва ВСУ на запорожском фронте. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, у украинского лидера не остается времени, чтобы продемонстрировать западным кураторам «успех» масштабного контрнаступления Украины. «У Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте», — приводит слова Рогова РИА Новости. Собеседник отметил, что Киев будет пытаться прорвать оборону либо в районе Времевского выступа — на Старомлыновку, либо на ореховском направлении под Работино или форсировать Днепр в районе Запорожской атомной станции. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ бросили в бой свои главные ударные силы, которые они берегли на протяжении двух месяцев. По его словам, РФ и Украина продолжают попытки навязать друг другу стратегическую инициативу, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит новую попытку крупного прорыва ВСУ на запорожском фронте. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, у украинского лидера не остается времени, чтобы продемонстрировать западным кураторам «успех» масштабного контрнаступления Украины. «У Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте», — приводит слова Рогова РИА Новости. Собеседник отметил, что Киев будет пытаться прорвать оборону либо в районе Времевского выступа — на Старомлыновку, либо на ореховском направлении под Работино или форсировать Днепр в районе Запорожской атомной станции. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ бросили в бой свои главные ударные силы, которые они берегли на протяжении двух месяцев. По его словам, РФ и Украина продолжают попытки навязать друг другу стратегическую инициативу, передает RT.