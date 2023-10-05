Пса Байдена выгнали из Белого дома из-за агрессивного поведения

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байдену пришлось увезти из Белого дома собственного пса Фото:

Агрессивное поведение немецкой овчарки по кличке Коммандер, принадлежащей американскому президенту Джо Байдену, привело к тому, что пес был увезен из Белого дома. Об этом рассказала директор по связям с общественностью первой леди США Джилл Байден Элизабет Александер.

«Немецкую овчарку Байдена по кличке Коммандер увезли из Белого дома из-за агрессивного поведения», — передает слова Александер Fox News. Там добавили, что поводом для этого стали несколько случаев, когда пес кусал агентов спецслужб. В связи с этим президент и первая леди изъявили озабоченность по вопросу безопасности персонала, работающего в Белом доме, заключила Алесандер.

Американские пользователи соцсетей уже обращали внимание на пса американского лидера. Появились призывы сделать собаку президентом, основываясь на фотографии, которую опубликовал сам Джо Байден. Американцы высказали мнение, что пес американского лидера справится с экономическим кризисом лучше самого президента.

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Агрессивное поведение немецкой овчарки по кличке Коммандер, принадлежащей американскому президенту Джо Байдену, привело к тому, что пес был увезен из Белого дома. Об этом рассказала директор по связям с общественностью первой леди США Джилл Байден Элизабет Александер. «Немецкую овчарку Байдена по кличке Коммандер увезли из Белого дома из-за агрессивного поведения», — передает слова Александер Fox News. Там добавили, что поводом для этого стали несколько случаев, когда пес кусал агентов спецслужб. В связи с этим президент и первая леди изъявили озабоченность по вопросу безопасности персонала, работающего в Белом доме, заключила Алесандер. Американские пользователи соцсетей уже обращали внимание на пса американского лидера. Появились призывы сделать собаку президентом, основываясь на фотографии, которую опубликовал сам Джо Байден. Американцы высказали мнение, что пес американского лидера справится с экономическим кризисом лучше самого президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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