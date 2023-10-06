Риелторы предложили запрещать застройщикам уменьшать площадь жилья

Риелтор Барсуков: застройщикам нужно запретить сокращать площадь жилья
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Городские зарисовки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, жилье, октябрьский район, покупка жилья, многоквартирные дома
Уменьшение площади квартиры распространено в крупных городах России, сказал Константин Барсуков Фото:

В России застройщикам нужно запретить уменьшать размер квартир для сокрытия роста цен на жилье. Такое заявление сделал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Понятно, что застройщики таким образом пытаются скрыть рост цены, уменьшая площадь. Я считаю, что застройщиков надо ограничивать в этом. Если им волю дать, они будут и дальше стремиться уменьшать площади, чтобы лучше продавать квартиры», — сказал Константин Барчуков в интервью «Национальной службе новостей».

Специалист подчеркнул, что площадь жилья меняют только в квартирах среднего класса. По его словам, подобная мера является особенностью крупных городов, в том числе Москвы.

Ранее вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов заявил, что в больших российских городах начали активно уменьшать площадь квартир из-за роста цен на недвижимость. Также, по данным аналитиков компании «Метриум», в стране обновился рекорд по сокращению площади в новостройках.

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В России застройщикам нужно запретить уменьшать размер квартир для сокрытия роста цен на жилье. Такое заявление сделал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. «Понятно, что застройщики таким образом пытаются скрыть рост цены, уменьшая площадь. Я считаю, что застройщиков надо ограничивать в этом. Если им волю дать, они будут и дальше стремиться уменьшать площади, чтобы лучше продавать квартиры», — сказал Константин Барчуков в интервью «Национальной службе новостей». Специалист подчеркнул, что площадь жилья меняют только в квартирах среднего класса. По его словам, подобная мера является особенностью крупных городов, в том числе Москвы. Ранее вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов заявил, что в больших российских городах начали активно уменьшать площадь квартир из-за роста цен на недвижимость. Также, по данным аналитиков компании «Метриум», в стране обновился рекорд по сокращению площади в новостройках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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