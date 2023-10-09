Губернатор Текслер добавил полномочий спикеру челябинского заксобрания Герберу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на прямом эфире ОТВ. Челябинск, текслер алексей, гербер олег
Олег Гербер в составе инвестиционного совета будет влиять на инвестклимат в регионе Фото:

Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер вошел в состав совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.

«Внести в состав Совета при губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата следующих лиц: Гербер Олег Викторович, председатель Законодательного собрания Челябинской области, Тырсин Григорий Петрович, директор по экономике АО „Копейский машиностроительный завод“. Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию», — указано в распоряжении.

Гербер был избран председателем законодательного собрания 27 июля. Прежний руководитель заксобрания Александр Лазарев ушел в отставку и стал заместителем губернатора региона.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер вошел в состав совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер. «Внести в состав Совета при губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата следующих лиц: Гербер Олег Викторович, председатель Законодательного собрания Челябинской области, Тырсин Григорий Петрович, директор по экономике АО „Копейский машиностроительный завод“. Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию», — указано в распоряжении. Гербер был избран председателем законодательного собрания 27 июля. Прежний руководитель заксобрания Александр Лазарев ушел в отставку и стал заместителем губернатора региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...