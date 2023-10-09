Губернатор Текслер добавил полномочий спикеру челябинского заксобрания Герберу

Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер вошел в состав совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.
«Внести в состав Совета при губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата следующих лиц: Гербер Олег Викторович, председатель Законодательного собрания Челябинской области, Тырсин Григорий Петрович, директор по экономике АО „Копейский машиностроительный завод“. Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию», — указано в распоряжении.
Гербер был избран председателем законодательного собрания 27 июля. Прежний руководитель заксобрания Александр Лазарев ушел в отставку и стал заместителем губернатора региона.
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