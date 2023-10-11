Посол РФ в Израиле объяснил отсутствие эвакуации россиян

Посол РФ в Израиле Викторов: эвакуация россиян пока не требуется
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Российские послы прим Израиле не планируют эвакуироваться из страны в настоящий момент Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сотрудники российского посольства в Израиле будут эвакуироваться в случае необходимости, пока ее нет. Об этом заявил посол РФ при израильской стране Анатолий Викторов. Он высказался также о сотрудниках других заграничных учреждений.

«Разумеется, состояние готовности к эвакуационным мероприятиям, если потребуется, есть», — подчеркнул Анатолий Викторов в ходе дискуссии на площадке «Валдай», передает ТАСС. Он добавил, что особой необходимости в эвакуации пока нет.

В настоящий момент проходит война между Израилем и Палестиной. МИД РФ прорабатывает возможности по эвакуации российских граждан с территории конфликтующих стран. Сотни россиян просят об эвакуации с Израиля. Из Сектора газа (Палестина) хотят эвакуироваться около 300 гражданских РФ.

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Сотрудники российского посольства в Израиле будут эвакуироваться в случае необходимости, пока ее нет. Об этом заявил посол РФ при израильской стране Анатолий Викторов. Он высказался также о сотрудниках других заграничных учреждений. «Разумеется, состояние готовности к эвакуационным мероприятиям, если потребуется, есть», — подчеркнул Анатолий Викторов в ходе дискуссии на площадке «Валдай», передает ТАСС. Он добавил, что особой необходимости в эвакуации пока нет. В настоящий момент проходит война между Израилем и Палестиной. МИД РФ прорабатывает возможности по эвакуации российских граждан с территории конфликтующих стран. Сотни россиян просят об эвакуации с Израиля. Из Сектора газа (Палестина) хотят эвакуироваться около 300 гражданских РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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