Посол РФ в Израиле объяснил отсутствие эвакуации россиян

Посол РФ в Израиле Викторов: эвакуация россиян пока не требуется

Российские послы прим Израиле не планируют эвакуироваться из страны в настоящий момент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сотрудники российского посольства в Израиле будут эвакуироваться в случае необходимости, пока ее нет. Об этом заявил посол РФ при израильской стране Анатолий Викторов. Он высказался также о сотрудниках других заграничных учреждений.

«Разумеется, состояние готовности к эвакуационным мероприятиям, если потребуется, есть», — подчеркнул Анатолий Викторов в ходе дискуссии на площадке «Валдай», передает ТАСС. Он добавил, что особой необходимости в эвакуации пока нет.

В настоящий момент проходит война между Израилем и Палестиной. МИД РФ прорабатывает возможности по эвакуации российских граждан с территории конфликтующих стран. Сотни россиян просят об эвакуации с Израиля. Из Сектора газа (Палестина) хотят эвакуироваться около 300 гражданских РФ.