Мэрия Екатеринбурга распродает часть своей недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна в городе. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, город екатеринбург, мэрия екатеринбурга
В Екатеринбурге выставили на торги 12 объектов муниципальной недвижимости Фото:

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга выставил на торги 12 нежилых объектов. Информация появилась на официальном портале города.

«Приглашаем представителей малого и среднего бизнеса к участию в аукционе в электронной форме на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда», — говорится в сообщении на сайте. Заявки принимаются до 30 октября.

На торги выставлены объекты расположенные по следующим адресам: Антона Валека, 12; Гаринский, 16; Малышева, 1; Московская, 48 «а»; Отдыха, 93; Бажова, 103; Декабристов, 16/18; Ильича, 5; Калиновский, 3; Красных командиров, 39 «а»; Агрономическая, 37; Трактористов, 17. Открытый аукцион планируют провести 2 ноября 2023 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга выставил на торги 12 нежилых объектов. Информация появилась на официальном портале города. «Приглашаем представителей малого и среднего бизнеса к участию в аукционе в электронной форме на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда», — говорится в сообщении на сайте. Заявки принимаются до 30 октября. На торги выставлены объекты расположенные по следующим адресам: Антона Валека, 12; Гаринский, 16; Малышева, 1; Московская, 48 «а»; Отдыха, 93; Бажова, 103; Декабристов, 16/18; Ильича, 5; Калиновский, 3; Красных командиров, 39 «а»; Агрономическая, 37; Трактористов, 17. Открытый аукцион планируют провести 2 ноября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...