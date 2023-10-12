Мэрия Екатеринбурга распродает часть своей недвижимости

12 октября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге выставили на торги 12 объектов муниципальной недвижимости Фото: Размик Закарян © URA.RU Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга выставил на торги 12 нежилых объектов. Информация появилась на официальном портале города. «Приглашаем представителей малого и среднего бизнеса к участию в аукционе в электронной форме на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда», — говорится в сообщении на сайте. Заявки принимаются до 30 октября. На торги выставлены объекты расположенные по следующим адресам: Антона Валека, 12; Гаринский, 16; Малышева, 1; Московская, 48 «а»; Отдыха, 93; Бажова, 103; Декабристов, 16/18; Ильича, 5; Калиновский, 3; Красных командиров, 39 «а»; Агрономическая, 37; Трактористов, 17. Открытый аукцион планируют провести 2 ноября 2023 года.

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга выставил на торги 12 нежилых объектов. Информация появилась на официальном портале города. «Приглашаем представителей малого и среднего бизнеса к участию в аукционе в электронной форме на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда», — говорится в сообщении на сайте. Заявки принимаются до 30 октября. На торги выставлены объекты расположенные по следующим адресам: Антона Валека, 12; Гаринский, 16; Малышева, 1; Московская, 48 «а»; Отдыха, 93; Бажова, 103; Декабристов, 16/18; Ильича, 5; Калиновский, 3; Красных командиров, 39 «а»; Агрономическая, 37; Трактористов, 17. Открытый аукцион планируют провести 2 ноября 2023 года.