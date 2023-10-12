Генпрокуратура России проверит Wildberries

12 октября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ проведет проверку Wildberries из-за платных возвратов и комиссии на покупку по картам Visa и Mastercard Фото: Софья Сандурская © URA.RU Генпрокуратура РФ проведет проверку маркетплейса Wildberries из-за того, что тот ввел комиссию за товары, которые были оплачены картой Visa и Mastercard. А также в связи с введением платного возврата товара. Об этом сообщает Генпрокуратура России. «Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», — заявляет Генпрокуратура РФ в своем telegram-канале . Известно, что проверка будет проводиться с участием Банка России и Роспотребнадзора. Будут приняты меры при обнаружении фактов ущемления прав покупателей и нарушений законов. Ранее сообщалось, что Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников заявил, что подобное связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по этим картам.

Генпрокуратура РФ проведет проверку маркетплейса Wildberries из-за того, что тот ввел комиссию за товары, которые были оплачены картой Visa и Mastercard. А также в связи с введением платного возврата товара. Об этом сообщает Генпрокуратура России. «Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», — заявляет Генпрокуратура РФ в своем telegram-канале. Известно, что проверка будет проводиться с участием Банка России и Роспотребнадзора. Будут приняты меры при обнаружении фактов ущемления прав покупателей и нарушений законов. Ранее сообщалось, что Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников заявил, что подобное связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по этим картам.