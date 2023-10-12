Генпрокуратура России проверит Wildberries

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
Генпрокуратура РФ проведет проверку Wildberries из-за платных возвратов и комиссии на покупку по картам Visa и Mastercard Фото:

Генпрокуратура РФ проведет проверку маркетплейса Wildberries из-за того, что тот ввел комиссию за товары, которые были оплачены картой Visa и Mastercard. А также в связи с введением платного возврата товара. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», — заявляет Генпрокуратура РФ в своем telegram-канале. Известно, что проверка будет проводиться с участием Банка России и Роспотребнадзора. Будут приняты меры при обнаружении фактов ущемления прав покупателей и нарушений законов.

Ранее сообщалось, что Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников заявил, что подобное связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по этим картам.

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Генпрокуратура РФ проведет проверку маркетплейса Wildberries из-за того, что тот ввел комиссию за товары, которые были оплачены картой Visa и Mastercard. А также в связи с введением платного возврата товара. Об этом сообщает Генпрокуратура России. «Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», — заявляет Генпрокуратура РФ в своем telegram-канале. Известно, что проверка будет проводиться с участием Банка России и Роспотребнадзора. Будут приняты меры при обнаружении фактов ущемления прав покупателей и нарушений законов. Ранее сообщалось, что Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников заявил, что подобное связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по этим картам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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