SHOT: ВСУ обстреляли ферму «Мираторг», погибло два быка

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Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, крыша, пожар, кровля, горит, шифер
В результате атаки была повреждена кровля фермы «Мираторг» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли село Азаровка в Брянской области. Под атаку попало производство компании «Мираторг», где погибло два быка. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«ВСУ вчера обстреляли производство „Мираторг“ в Брянской области, погибло два быка», — написали в канале. Отмечается, что украинские военнослужащие выпустили три снаряда по поселку. В результате была повреждена кровля фермы «Мираторг» и жилой дом в соседнем селе Демьяновка. Среди людей пострадавших нет, заключили в канале.

URA.RU направило запрос в компанию «Мираторг». Ответ ожидается.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали регион с помощью беспилотника. Он был подавлен работой РЭБ. При падении БПЛА сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Азаровка в Брянской области. Под атаку попало производство компании «Мираторг», где погибло два быка. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «ВСУ вчера обстреляли производство „Мираторг“ в Брянской области, погибло два быка», — написали в канале. Отмечается, что украинские военнослужащие выпустили три снаряда по поселку. В результате была повреждена кровля фермы «Мираторг» и жилой дом в соседнем селе Демьяновка. Среди людей пострадавших нет, заключили в канале. URA.RU направило запрос в компанию «Мираторг». Ответ ожидается. Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали регион с помощью беспилотника. Он был подавлен работой РЭБ. При падении БПЛА сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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