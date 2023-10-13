SHOT: ВСУ обстреляли ферму «Мираторг», погибло два быка

13 октября 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

В результате атаки была повреждена кровля фермы «Мираторг» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли село Азаровка в Брянской области. Под атаку попало производство компании «Мираторг», где погибло два быка. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «ВСУ вчера обстреляли производство „Мираторг“ в Брянской области, погибло два быка», — написали в канале. Отмечается, что украинские военнослужащие выпустили три снаряда по поселку. В результате была повреждена кровля фермы «Мираторг» и жилой дом в соседнем селе Демьяновка. Среди людей пострадавших нет, заключили в канале. URA.RU направило запрос в компанию «Мираторг». Ответ ожидается. Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали регион с помощью беспилотника. Он был подавлен работой РЭБ. При падении БПЛА сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет, передает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины обстреляли село Азаровка в Брянской области. Под атаку попало производство компании «Мираторг», где погибло два быка. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «ВСУ вчера обстреляли производство „Мираторг“ в Брянской области, погибло два быка», — написали в канале. Отмечается, что украинские военнослужащие выпустили три снаряда по поселку. В результате была повреждена кровля фермы «Мираторг» и жилой дом в соседнем селе Демьяновка. Среди людей пострадавших нет, заключили в канале. URA.RU направило запрос в компанию «Мираторг». Ответ ожидается. Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали регион с помощью беспилотника. Он был подавлен работой РЭБ. При падении БПЛА сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет, передает «Национальная служба новостей».