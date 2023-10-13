SHOT: ВСУ обстреляли ферму «Мираторг», погибло два быка

Вооруженные силы Украины обстреляли село Азаровка в Брянской области. Под атаку попало производство компании «Мираторг», где погибло два быка. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«ВСУ вчера обстреляли производство „Мираторг“ в Брянской области, погибло два быка», — написали в канале. Отмечается, что украинские военнослужащие выпустили три снаряда по поселку. В результате была повреждена кровля фермы «Мираторг» и жилой дом в соседнем селе Демьяновка. Среди людей пострадавших нет, заключили в канале.
URA.RU направило запрос в компанию «Мираторг». Ответ ожидается.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали регион с помощью беспилотника. Он был подавлен работой РЭБ. При падении БПЛА сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет, передает «Национальная служба новостей».
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