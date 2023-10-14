В Польше мужчина угрожает взорвать себя на памятнике жертвам Смоленской трагедии 14 октября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 + В Варшаве мужчина угрожает взорвать себя, стоя на памятнике, посвященному крушению самолета в Смоленске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Варшаве (Польша) мужчина залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы 2010 года. Неизвестный угрожает подорвать себя. Об этом сообщает представитель Варшавского полицейского управления, младший инспектор Сильвестр Марчак. «Сейчас мы выясняем мотивы мужчины. На месте присутствуют полицейские, в том числе сотрудники контртеррористической службы и переговорщики», — пояснил Сильвестр Марчак, его слова передает польское издание Wirtualna Polska . В настоящий момент перекрыта близлежащая территория от места происшествия. Очевидцы сообщили, что мужчина стоит на памятнике, посвященного катастрофе с крушением Ту-154 в Смоленске. Самолет Ту-154М Воздушных сил Польши потерпел крушение при посадке в аэропорту Смоленска в 2010 году. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В Варшаве (Польша) мужчина залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы 2010 года. Неизвестный угрожает подорвать себя. Об этом сообщает представитель Варшавского полицейского управления, младший инспектор Сильвестр Марчак. «Сейчас мы выясняем мотивы мужчины. На месте присутствуют полицейские, в том числе сотрудники контртеррористической службы и переговорщики», — пояснил Сильвестр Марчак, его слова передает польское издание Wirtualna Polska. В настоящий момент перекрыта близлежащая территория от места происшествия. Очевидцы сообщили, что мужчина стоит на памятнике, посвященного катастрофе с крушением Ту-154 в Смоленске. Самолет Ту-154М Воздушных сил Польши потерпел крушение при посадке в аэропорту Смоленска в 2010 году. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям