Пермякам станет сложнее пожениться вне ЗАГСа

Власти Перми решили ограничить количество мест для выездной регистрации брака. Об этом говорится в постановлении, подготовленном мэрией. Так, из перечня исключены несколько скверов, в том числе, у театра оперы и балета.
«Согласно документу, подписанному главой Перми Эдуардом Сосниным, из перечня исключили скверы возле оперного театра, на нижней части набережной Камы, расположенный на территории от Речного вокзала до грузового порта, имени конструктора Калачникова и на Соборной площади», — выяснил «Ъ-Прикамье», ознакомившись с документом.
При этом пермякам будет разрешено узаконить брачный союз в хрустальном зале на набережной Камы и во дворце Молодежи. Согласно данным краевого комитета ЗАГС, в большинстве районов Перми количество зарегистрированных браков снизилось по сравнению с 2022 годом, а количество разводов — выросло. Однако губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее отметил, что количество супружеских пар в регионе растет.
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