Путин сообщил о секретном разговоре с Си Цзиньпином

18 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетил Китай с деловой поездкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин провел конфиденциальный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай. «Беседовали с Си за чашкой чая. С глазу на глаз побеседовали часа два. Некоторые вопросы совсем конфиденциальные были», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин провел конфиденциальный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай. «Беседовали с Си за чашкой чая. С глазу на глаз побеседовали часа два. Некоторые вопросы совсем конфиденциальные были», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».