Путин сообщил о секретном разговоре с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин посетил Китай с деловой поездкой Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел конфиденциальный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай.

«Беседовали с Си за чашкой чая. С глазу на глаз побеседовали часа два. Некоторые вопросы совсем конфиденциальные были», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин провел конфиденциальный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай. «Беседовали с Си за чашкой чая. С глазу на глаз побеседовали часа два. Некоторые вопросы совсем конфиденциальные были», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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