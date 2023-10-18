Путин сообщил о секретном разговоре с Си Цзиньпином

Владимир Путин посетил Китай с деловой поездкой
Президент РФ Владимир Путин провел конфиденциальный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай.
«Беседовали с Си за чашкой чая. С глазу на глаз побеседовали часа два. Некоторые вопросы совсем конфиденциальные были», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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