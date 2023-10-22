Детям в секторе Газа пишут имена на руках для опознания в случае гибели

22 октября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

В секторе Газа детям пишут имена на руках для опознания в случае гибели Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа палестинским детям пишут имена на руках, чтобы их смогли опознать в случае гибели. Об этом пишут различные СМИ. «В соцсетях расходится видео, как детям в секторе Газа пишут их имена на руках. Это делается для того, чтобы в случае их гибели от бомбардировок врачам было проще опознать тела», — передает telegram-канал «RT на русском». Уточняется, что в интернете уже появились видео телами детей, на руках которых видны надписи. Конфликт между израилем и Палестиной продолжается с 7 октября. За этот период израильская сторона неоднократно наносила удары по территории сектора Газа. Так, сообщалось об авиаударах ЦАХАЛа по жилым кварталам Газы, в результате которых погибли более 50 человек, передает «Общественное телевидение России». Также стало известно о недавнем ударе по школе в секторе, который унес жизни как минимум пяти человек, пишет VSE42.Ru.

В секторе Газа палестинским детям пишут имена на руках, чтобы их смогли опознать в случае гибели. Об этом пишут различные СМИ. «В соцсетях расходится видео, как детям в секторе Газа пишут их имена на руках. Это делается для того, чтобы в случае их гибели от бомбардировок врачам было проще опознать тела», — передает telegram-канал «RT на русском». Уточняется, что в интернете уже появились видео телами детей, на руках которых видны надписи. Конфликт между израилем и Палестиной продолжается с 7 октября. За этот период израильская сторона неоднократно наносила удары по территории сектора Газа. Так, сообщалось об авиаударах ЦАХАЛа по жилым кварталам Газы, в результате которых погибли более 50 человек, передает «Общественное телевидение России». Также стало известно о недавнем ударе по школе в секторе, который унес жизни как минимум пяти человек, пишет VSE42.Ru.