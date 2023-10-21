21 октября 2023

Свердловская область стала лучшей в популяризации донорства костного мозга. Видео

Уральские медики сняли лучший ролик, популяризирующий донорство костного мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача крови потенциальных доноров костного мозга на типирование в медицинском лабораторном комплексе «Инвитро». Екатеринбург, брошюра, донорство, костный мозг
Ролик уральцев по донорству костного мозга стал лучшем в России Фото:

Свердловскую Областную станцию переливания крови признали лучшей со своим социальным видеороликом на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства службы крови. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской Области.

«Уральские врачи сняли трогательную короткометражку о мальчике со смертельно опасным диагнозом для привлечения новых добровольцев в Федеральный регистр доноров костного мозга. Благодаря отзывчивым людям придуманная история завершилась счастливым финалом», — рассказали на портале ДИП.

Создание социального ролика было приурочено ко Всероссийскому марафону донорства крови и костного мозга «#ДавайВступай!». Мероприятие проводится Федеральным медико-биологическим агентством и завершится 10 ноября.

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Свердловскую Областную станцию переливания крови признали лучшей со своим социальным видеороликом на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства службы крови. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской Области. «Уральские врачи сняли трогательную короткометражку о мальчике со смертельно опасным диагнозом для привлечения новых добровольцев в Федеральный регистр доноров костного мозга. Благодаря отзывчивым людям придуманная история завершилась счастливым финалом», — рассказали на портале ДИП. Создание социального ролика было приурочено ко Всероссийскому марафону донорства крови и костного мозга «#ДавайВступай!». Мероприятие проводится Федеральным медико-биологическим агентством и завершится 10 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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