Свердловскую Областную станцию переливания крови признали лучшей со своим социальным видеороликом на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства службы крови. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской Области.
«Уральские врачи сняли трогательную короткометражку о мальчике со смертельно опасным диагнозом для привлечения новых добровольцев в Федеральный регистр доноров костного мозга. Благодаря отзывчивым людям придуманная история завершилась счастливым финалом», — рассказали на портале ДИП.
Создание социального ролика было приурочено ко Всероссийскому марафону донорства крови и костного мозга «#ДавайВступай!». Мероприятие проводится Федеральным медико-биологическим агентством и завершится 10 ноября.
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