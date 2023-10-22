Многодетный отец напоил и изнасиловал 17-летнюю студентку из Перми

23 октября 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

На теле девушки остались следы борьбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми перед судом предстанет многодетный отец, который напоил и изнасиловал 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в день рождения студентки. Сейчас мужчина арестован, по факту случившегося возбуждено уголовное дела, пояснили в СУ СКР по региону. «Уголовное дело расследуется по двум статьям об изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера, которые относятся к категории особо тяжких. Мужчина 1986 года рождения арестован, в прошлом судим не был», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на информацию силового ведомства. По данным издания, наличие детей подтверждали кроватка и коляска, которые были в квартире фигуранта дела. Перед изнасилованием пермяк подливал в бокал с шампанским потерпевшей водку. Студентка отмечала день рождения в компании приятельницы и друга (18 и 22 года) в Мотовилихинском районе Перми. Сначала они находились в квартире, потом пошли в магазин, где к ним подошел незнакомый мужчина. Он рассказал, что жена и дети уехали, и пригласил компанию к себе. Друзья потерпевшей были против, но именинница согласилась. Хозяин развлекал гостей игрой на гитаре и незаметно подливал студентке в бокал с шампанским водку. Когда она опьянела, мужчина заявил, что девушка останется у него. Сопротивляющихся молодых людей злоумышленник выставил за деверь. Потерпевшая пыталась сопротивляться, об этом свидетельствуют следы, оставленные на теле. В это время друзья вызвали полицию и стучали в квартиры соседей — им никто не открыл. Прибывший на место наряд правоохранителей задержал мужчину и доставил в отделение. Врачи оказали девушке первую помощь. Медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования — до происшествия потерпевшая была девственницей. На допросе задержанный свою вину отрицал, заявив, что подростка «испортили гинекологи» во время осмотра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми перед судом предстанет многодетный отец, который напоил и изнасиловал 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в день рождения студентки. Сейчас мужчина арестован, по факту случившегося возбуждено уголовное дела, пояснили в СУ СКР по региону. «Уголовное дело расследуется по двум статьям об изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера, которые относятся к категории особо тяжких. Мужчина 1986 года рождения арестован, в прошлом судим не был», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на информацию силового ведомства. По данным издания, наличие детей подтверждали кроватка и коляска, которые были в квартире фигуранта дела. Перед изнасилованием пермяк подливал в бокал с шампанским потерпевшей водку. Студентка отмечала день рождения в компании приятельницы и друга (18 и 22 года) в Мотовилихинском районе Перми. Сначала они находились в квартире, потом пошли в магазин, где к ним подошел незнакомый мужчина. Он рассказал, что жена и дети уехали, и пригласил компанию к себе. Друзья потерпевшей были против, но именинница согласилась. Хозяин развлекал гостей игрой на гитаре и незаметно подливал студентке в бокал с шампанским водку. Когда она опьянела, мужчина заявил, что девушка останется у него. Сопротивляющихся молодых людей злоумышленник выставил за деверь. Потерпевшая пыталась сопротивляться, об этом свидетельствуют следы, оставленные на теле. В это время друзья вызвали полицию и стучали в квартиры соседей — им никто не открыл. Прибывший на место наряд правоохранителей задержал мужчину и доставил в отделение. Врачи оказали девушке первую помощь. Медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования — до происшествия потерпевшая была девственницей. На допросе задержанный свою вину отрицал, заявив, что подростка «испортили гинекологи» во время осмотра.