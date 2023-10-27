Гололедица в городе образовалась из-за затянувшегося перепада температур Фото: Размик Закарян © URA.RU

В мэрии Челябинска назвали номера телефонов, по которым можно пожаловаться на гололед на тротуарах. В городе образовалась небезопасная ситуация из-за затянувшихся перепадов температур от дневных плюсовых к ночным минусовым. На данный момент все силы брошены на борьбу с гололедом, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с перепадами температур от дневных плюсовых к ночным минусовым в Челябинске на тротуарах образовался ледяной покров. В настоящий момент все силы подрядчиков брошены на борьбу с этой небезопасной для пешеходов ситуацией», — сообщается на сайте.

В городе на данный момент тротуары обрабатываются противогололедными смесями, расчищаются остановки и пешеходные переходы. Если ситуация останется прежней, оставить жалобу на скользкие тротуары, придомовые территории и внутриквартальные проезды можно, позвонив в районные администрации или в управляющие компании. Телефоны указаны в карточке на фото.

На выходных ситуация может еще более осложиться. В Челябинской области синоптики прогнозируют ледяные дожди и ветер. В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в Челябинской и Курганской областях 28 и 29 октября возможно временное ограничение движения на федеральных трассах.

Оставить жалобу на скользкие тротуары, придомовые территории и внутриквартальные проезды можно, позвонив в районные администрации или в управляющие компании Фото: администрация г. Челябинска

В городе тротуары обрабатываются противогололедными смесями, расчищаются остановки и пешеходные переходы Фото: администрация г. Челябинска

В связи с перепадами температур от дневных плюсовых к ночным минусовым в Челябинске на тротуарах образовался ледяной покров Фото: администрация г. Челябинска