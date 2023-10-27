В мэрии Челябинска назвали номера телефонов, по которым можно пожаловаться на гололед на тротуарах. В городе образовалась небезопасная ситуация из-за затянувшихся перепадов температур от дневных плюсовых к ночным минусовым. На данный момент все силы брошены на борьбу с гололедом, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с перепадами температур от дневных плюсовых к ночным минусовым в Челябинске на тротуарах образовался ледяной покров. В настоящий момент все силы подрядчиков брошены на борьбу с этой небезопасной для пешеходов ситуацией», — сообщается на сайте.
В городе на данный момент тротуары обрабатываются противогололедными смесями, расчищаются остановки и пешеходные переходы. Если ситуация останется прежней, оставить жалобу на скользкие тротуары, придомовые территории и внутриквартальные проезды можно, позвонив в районные администрации или в управляющие компании. Телефоны указаны в карточке на фото.
На выходных ситуация может еще более осложиться. В Челябинской области синоптики прогнозируют ледяные дожди и ветер. В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в Челябинской и Курганской областях 28 и 29 октября возможно временное ограничение движения на федеральных трассах.
Оставить жалобу на скользкие тротуары, придомовые территории и внутриквартальные проезды можно, позвонив в районные администрации или в управляющие компании
Фото: администрация г. Челябинска
В городе тротуары обрабатываются противогололедными смесями, расчищаются остановки и пешеходные переходы
Фото: администрация г. Челябинска
В связи с перепадами температур от дневных плюсовых к ночным минусовым в Челябинске на тротуарах образовался ледяной покров
Фото: администрация г. Челябинска
В настоящий момент все силы подрядчиков брошены на борьбу с этой небезопасной для пешеходов ситуацией
В мэрии Челябинска назвали номера телефонов, по которым можно пожаловаться на гололед на тротуарах. В городе образовалась небезопасная ситуация из-за затянувшихся перепадов температур от дневных плюсовых к ночным минусовым. На данный момент все силы брошены на борьбу с гололедом, сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с перепадами температур от дневных плюсовых к ночным минусовым в Челябинске на тротуарах образовался ледяной покров. В настоящий момент все силы подрядчиков брошены на борьбу с этой небезопасной для пешеходов ситуацией», — сообщается на сайте. В городе на данный момент тротуары обрабатываются противогололедными смесями, расчищаются остановки и пешеходные переходы. Если ситуация останется прежней, оставить жалобу на скользкие тротуары, придомовые территории и внутриквартальные проезды можно, позвонив в районные администрации или в управляющие компании. Телефоны указаны в карточке на фото. На выходных ситуация может еще более осложиться. В Челябинской области синоптики прогнозируют ледяные дожди и ветер. В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в Челябинской и Курганской областях 28 и 29 октября возможно временное ограничение движения на федеральных трассах.