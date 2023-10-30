В Челябинске прекратили дело о банкротстве сына прокурора Тверской области

30 октября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Теперь Сергей Лежников может быть спокоен за сына-адвоката (фото из архива) Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Челябинске прекратили процесс банкротства Алексея Лежникова, сына прокурора Тверской области Сергея Лежникова. Такое решение принял 30 октября Арбитражный суд Челябинской области. «Судебное заседание по делу завершено. Прекратить производство», — говорится в решении суда. Инициатором банкротства выступало ООО «РКК Капитал». Согласно сервису СБИС, сумма иска фирмы к Лежникову составляла почти 4,5 млн рублей. Документы поступили в арбитражный суд в конце марта. В декабре 2022 года компания подавала в Курчатовский районный суд Челябинска на Лежникова-младшего. В своем иске фирма указывала, что тот взял у них в долг свыше 56 тысяч долларов, но в обусловленный договором срок деньги не были возращены. Суд удовлетворил иск компании. Лежников-старший возглавлял прокуратуру Челябинска, но в 2013 году получил должность заместителя прокурора Курганской области. В 2018 году его перевели на пост прокурора Тверской области. Сейчас Лежникова-старшего считают возможным кандидатом на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Его сын, Алексей, остался в Челябинске, занимаясь адвокатской практикой.

В Челябинске прекратили процесс банкротства Алексея Лежникова, сына прокурора Тверской области Сергея Лежникова. Такое решение принял 30 октября Арбитражный суд Челябинской области. «Судебное заседание по делу завершено. Прекратить производство», — говорится в решении суда. Инициатором банкротства выступало ООО «РКК Капитал». Согласно сервису СБИС, сумма иска фирмы к Лежникову составляла почти 4,5 млн рублей. Документы поступили в арбитражный суд в конце марта. В декабре 2022 года компания подавала в Курчатовский районный суд Челябинска на Лежникова-младшего. В своем иске фирма указывала, что тот взял у них в долг свыше 56 тысяч долларов, но в обусловленный договором срок деньги не были возращены. Суд удовлетворил иск компании. Лежников-старший возглавлял прокуратуру Челябинска, но в 2013 году получил должность заместителя прокурора Курганской области. В 2018 году его перевели на пост прокурора Тверской области. Сейчас Лежникова-старшего считают возможным кандидатом на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Его сын, Алексей, остался в Челябинске, занимаясь адвокатской практикой.