В Челябинске прекратили дело о банкротстве сына прокурора Тверской области

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Челябинская городская дума, лежников сергей
Теперь Сергей Лежников может быть спокоен за сына-адвоката (фото из архива) Фото:

В Челябинске прекратили процесс банкротства Алексея Лежникова, сына прокурора Тверской области Сергея Лежникова. Такое решение принял 30 октября Арбитражный суд Челябинской области.

«Судебное заседание по делу завершено. Прекратить производство», — говорится в решении суда.

Инициатором банкротства выступало ООО «РКК Капитал». Согласно сервису СБИС, сумма иска фирмы к Лежникову составляла почти 4,5 млн рублей. Документы поступили в арбитражный суд в конце марта.

В декабре 2022 года компания подавала в Курчатовский районный суд Челябинска на Лежникова-младшего. В своем иске фирма указывала, что тот взял у них в долг свыше 56 тысяч долларов, но в обусловленный договором срок деньги не были возращены. Суд удовлетворил иск компании.

Лежников-старший возглавлял прокуратуру Челябинска, но в 2013 году получил должность заместителя прокурора Курганской области. В 2018 году его перевели на пост прокурора Тверской области. Сейчас Лежникова-старшего считают возможным кандидатом на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Его сын, Алексей, остался в Челябинске, занимаясь адвокатской практикой.

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В Челябинске прекратили процесс банкротства Алексея Лежникова, сына прокурора Тверской области Сергея Лежникова. Такое решение принял 30 октября Арбитражный суд Челябинской области. «Судебное заседание по делу завершено. Прекратить производство», — говорится в решении суда. Инициатором банкротства выступало ООО «РКК Капитал». Согласно сервису СБИС, сумма иска фирмы к Лежникову составляла почти 4,5 млн рублей. Документы поступили в арбитражный суд в конце марта. В декабре 2022 года компания подавала в Курчатовский районный суд Челябинска на Лежникова-младшего. В своем иске фирма указывала, что тот взял у них в долг свыше 56 тысяч долларов, но в обусловленный договором срок деньги не были возращены. Суд удовлетворил иск компании. Лежников-старший возглавлял прокуратуру Челябинска, но в 2013 году получил должность заместителя прокурора Курганской области. В 2018 году его перевели на пост прокурора Тверской области. Сейчас Лежникова-старшего считают возможным кандидатом на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Его сын, Алексей, остался в Челябинске, занимаясь адвокатской практикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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