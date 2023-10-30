Все заболевшие участники циркового фестиваля в Перми выписаны из больницы

В Перми все ранее госпитализированные участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов выписаны из больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.
«Все 22 госпитализированных ребенка выписаны после лечения в условиях стационара. Последние три ребенка сегодня были выписаны из больницы после окончания лечения», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Как ранее сообщало URA.RU, 22 ребенка заразились острой кишечной инфекцией 26 октября. Из-за этого пришлось отменить гала-концерт циркового фестиваля. Следователи возбудили уголовное дело. В Роспотребнадзоре заявляли, что артисты заболели норовирусом из-за того, что в столовой, где они питались, работали больные сотрудники.
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