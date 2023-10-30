30 октября 2023

Все заболевшие участники циркового фестиваля в Перми выписаны из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, койка, лечение, больничная палата, медицина, здравоохранение, больница
Дети освободили койки пермской больницы (архивное фото) Фото:

В Перми все ранее госпитализированные участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов выписаны из больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Все 22 госпитализированных ребенка выписаны после лечения в условиях стационара. Последние три ребенка сегодня были выписаны из больницы после окончания лечения», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Как ранее сообщало URA.RU, 22 ребенка заразились острой кишечной инфекцией 26 октября. Из-за этого пришлось отменить гала-концерт циркового фестиваля. Следователи возбудили уголовное дело. В Роспотребнадзоре заявляли, что артисты заболели норовирусом из-за того, что в столовой, где они питались, работали больные сотрудники.

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В Перми все ранее госпитализированные участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов выписаны из больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Все 22 госпитализированных ребенка выписаны после лечения в условиях стационара. Последние три ребенка сегодня были выписаны из больницы после окончания лечения», — сообщили URA.RU в ведомстве. Как ранее сообщало URA.RU, 22 ребенка заразились острой кишечной инфекцией 26 октября. Из-за этого пришлось отменить гала-концерт циркового фестиваля. Следователи возбудили уголовное дело. В Роспотребнадзоре заявляли, что артисты заболели норовирусом из-за того, что в столовой, где они питались, работали больные сотрудники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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