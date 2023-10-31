Челябинские дороги засыпает снегом

31 октября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

За безопасностью водителей на дорогах следят сотрудники ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральные и региональные дороги в Челябинской области засыпает снегом. В пресс-службе ГИБДД региона 31 октября предупредили водителей об опасности. «На территории Челябинской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия (сильные осадки в виде снега, мокрого снега). Ориентировочное время окончания осадков до утра 1 ноября). Такая погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения дорожных аварий. Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться от поездок», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что для организации безопасности на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС, работает спецтехника. Наряды ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. «При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112, дежурную часть полиции по телефону 02. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральные и региональные дороги в Челябинской области засыпает снегом. В пресс-службе ГИБДД региона 31 октября предупредили водителей об опасности. «На территории Челябинской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия (сильные осадки в виде снега, мокрого снега). Ориентировочное время окончания осадков до утра 1 ноября). Такая погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения дорожных аварий. Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться от поездок», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что для организации безопасности на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС, работает спецтехника. Наряды ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. «При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112, дежурную часть полиции по телефону 02. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию», — сообщили в пресс-службе ведомства.