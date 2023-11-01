Мигранта, убившего челябинку в пивном баре, отправили в колонию

02 ноября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Убийца проведет в колонии девять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мигранта из Таджикистана Русулджона Шерматова, в августе напавшего с ножом на челябинку, с которой состоял в отношениях, отправили в колонию строгого режима. Как сообщил 2 ноября корреспондент URA.RU из зала суда, ему предстоит провести за решеткой девять лет. «Признать Шерматова виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Денис Лекарь. Также мигранта обязали выплатить компенсацию дочери погибшей в размере 1,5 млн рублей. В заявленном гражданском иске сумма была больше — 4 млн рублей. Заседание суда началось 1 ноября и длилось весь день. Были озвучены аргументы как стороны обвинения, так и защиты. Также в ходе судебного следствия выяснилось, что у Шерматова есть семья в Таджикистане. Сам же он с 2011 года периодически посещал РФ. Последние годы, получив временную прописку в Челябинске, проживал тут. В зале суда он пояснил, что намерений убивать возлюбленную у него не было. Инцидент в пивном баре произошел в ночь с 4 на 5 августа. Женщина сидела в баре в компании мужчины. Шерматов подошел к ним и нанес около шести ударов ножом челябинке. В критическом состоянии ее доставили в больницу. Врачи старались спасти жертве мигранта жизнь, но травмы были слишком серьезные. Спустя неделю она умерла в реанимации, не приходя в сознание. Шерматов всю эту неделю скрывался от правосудия. В день кончины женщины он сам сдался полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигранта из Таджикистана Русулджона Шерматова, в августе напавшего с ножом на челябинку, с которой состоял в отношениях, отправили в колонию строгого режима. Как сообщил 2 ноября корреспондент URA.RU из зала суда, ему предстоит провести за решеткой девять лет. «Признать Шерматова виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Денис Лекарь. Также мигранта обязали выплатить компенсацию дочери погибшей в размере 1,5 млн рублей. В заявленном гражданском иске сумма была больше — 4 млн рублей. Заседание суда началось 1 ноября и длилось весь день. Были озвучены аргументы как стороны обвинения, так и защиты. Также в ходе судебного следствия выяснилось, что у Шерматова есть семья в Таджикистане. Сам же он с 2011 года периодически посещал РФ. Последние годы, получив временную прописку в Челябинске, проживал тут. В зале суда он пояснил, что намерений убивать возлюбленную у него не было. Инцидент в пивном баре произошел в ночь с 4 на 5 августа. Женщина сидела в баре в компании мужчины. Шерматов подошел к ним и нанес около шести ударов ножом челябинке. В критическом состоянии ее доставили в больницу. Врачи старались спасти жертве мигранта жизнь, но травмы были слишком серьезные. Спустя неделю она умерла в реанимации, не приходя в сознание. Шерматов всю эту неделю скрывался от правосудия. В день кончины женщины он сам сдался полиции.