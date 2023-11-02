Человека, помогавшего мэру Екатеринбурга в борьбе за думу, делают клерком

Экс-глава избиркома Антошин получит должность в администрации Екатеринбурга

02 ноября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Вадиму Антошину прочили более высокую позицию во власти — учитывая его навыки и опыт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-глава горизбиркома Екатеринбурга Вадим Антошин, несколько дней назад покинувший должность председателя Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК), получит в мэрии рядовую должность — замначальника департамента организационного и документационного обеспечения. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. На недавних выборах в думу Антошин играл одну из ключевых ролей: его Ленинская ТИК была определена правопреемницей ликвидированного горизбиркома и координировала в ходе кампании другие екатеринбургские ТИКи. В частности, под надзором Антошина избиркомы отказали в регистрации целой группе самовыдвиженцев, лояльных враждебному мэру Алексею Орлову миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив») — исключив тем самым конкуренцию в большинстве одномандатных округов. Новость по теме Куратор выборов в Екатеринбурге сбежал от главы областного избиркома Считалось, что, когда Антошин уйдет из Ленинской ТИК, его наградят за верную службу. Например, ориентированный на администрацию глава горизбиркома начала «нулевых» Игорь Выдрин после ухода из комиссии не сразу, но получил ни к чему не обязывающую должность директора «Института муниципального управления». А Илья Захаров, возглавлявший горизбирком в 2007—2019 годах, стал руководителем аппарата горадминистрации — за то, что на думских выборах 2018 года занял сторону губернатора Евгения Куйвашева. Источник агентства в мэрии заявил, что не согласен с тем, что с Антошиным обходятся несправедливо: «Он уже не глава горизбиркома (эту структуру ликвидировали летом 2022-го — прим. ред.)». Сам Антошин грядущее назначение не комментирует. «Но я могу сказать, что для меня большой честью было бы любым образом приносить пользу органам местного самоуправления», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-глава горизбиркома Екатеринбурга Вадим Антошин, несколько дней назад покинувший должность председателя Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК), получит в мэрии рядовую должность — замначальника департамента организационного и документационного обеспечения. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. На недавних выборах в думу Антошин играл одну из ключевых ролей: его Ленинская ТИК была определена правопреемницей ликвидированного горизбиркома и координировала в ходе кампании другие екатеринбургские ТИКи. В частности, под надзором Антошина избиркомы отказали в регистрации целой группе самовыдвиженцев, лояльных враждебному мэру Алексею Орлову миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив») — исключив тем самым конкуренцию в большинстве одномандатных округов. Считалось, что, когда Антошин уйдет из Ленинской ТИК, его наградят за верную службу. Например, ориентированный на администрацию глава горизбиркома начала «нулевых» Игорь Выдрин после ухода из комиссии не сразу, но получил ни к чему не обязывающую должность директора «Института муниципального управления». А Илья Захаров, возглавлявший горизбирком в 2007—2019 годах, стал руководителем аппарата горадминистрации — за то, что на думских выборах 2018 года занял сторону губернатора Евгения Куйвашева. Источник агентства в мэрии заявил, что не согласен с тем, что с Антошиным обходятся несправедливо: «Он уже не глава горизбиркома (эту структуру ликвидировали летом 2022-го — прим. ред.)». Сам Антошин грядущее назначение не комментирует. «Но я могу сказать, что для меня большой честью было бы любым образом приносить пользу органам местного самоуправления», — добавил он.